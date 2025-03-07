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娛樂

《赤裸羔羊》導演霍耀良病逝 罹患腎癌心臟病 終年68歲

【明報專訊】導演霍耀良昨日傳出於去年2月1日因心臟病及腎癌於沙田醫院病逝，終年68歲。香港電影工作者總會發言人田啓文表示，今年2月收到霍耀良逝世的消息後一直核實，直至昨日才正式公告。

王晶感唏噓 李力持：永遠懷念

導演王晶得知霍耀良離世感到唏噓，他們昔日有好多合作，最難忘有《赤裸羔羊》、《賭俠大戰拉斯維加斯》，霍耀良幫他做執行導演。他讚霍耀良好有才華，曾跟不少名導演齊名。早年到內地發展，香港較少看到霍耀良的作品。

劉青雲跟霍耀良在無綫時期曾合作，電影則沒有，已很久沒見面，他認識的霍耀良工作好爽快。李力持在社交平台留言悼念：「永遠懷念。」

曾參與編導《網中人》《上海灘》

霍耀良1977年參加麗的電視訓練班，接受編導訓練，畢業後任職助理編導。1978年轉投無綫電視擔任編導，曾參與《網中人》、《輪流傳》、《上海灘》及《親情》等編導工作。1981年他執導陳百強、張國榮主演電影《失業生》，同年獲無綫晉升為監製，之後監製過的電視劇有《荳芽夢》及《逐個捉》。1984年霍耀良希望全身投入電影圈，跟無綫解約。他執導過不少電影，如《公子多情》、《新喋血雙雄》、《特殊身份》等。

憑《再見七日情》入圍金像獎男配

霍耀良以急才勤快見稱，其中《急凍奇俠》是最早期的時空穿越題材；《紅場飛龍》是第一部在莫斯科拍攝的香港電影。他亦拍攝兩部風格類型完全不同的三級片《赤裸羔羊》和《郎心如鐵》，引起很大迴響。2000年後，霍耀良主力在內地拍劇，包括《七劍下天山》、《守著陽光守著你》、《天地姻緣七仙女》等。除了執導，他亦曾以演員身分參與電影演出，曾憑《再見七日情》入圍1986年香港電影金像獎最佳男配角。

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