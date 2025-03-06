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娛樂

墨西哥片《邊境奇襲》Netflix收視稱冠

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布2月24至3月2日的一周收視，Marvel超級英雄片《毒魔：終極一舞》首周上榜即以1280萬觀看次數，成為英語電影冠軍，動畫電影則以量取勝，《壞蛋獎門人4》、《壞蛋獎門人3》、《迷你兵團》、《超級瑪利歐兄弟大電影》及《壞蛋獎門人2》分別佔據第2、3、4、6和第8位，十大位置共佔5席。

非英語電影則以墨西哥動作片《邊境奇襲》成績最好，觀看次數1860萬，成為Netflix上周最多人收看的影視節目，緊隨其後的亦是新上榜電影，改編自日本漫畫的《鬼城殺》（960萬）及法國警匪片《暗戰二部曲》（700萬）一同躋身三甲位置。

英語節目方面，金像影帝羅拔狄尼路（Robert De Niro）主演美劇《零日風暴》第2周上榜，終以1790萬觀看次數首次登頂，剛好跟上周冠軍《美國殺人檔案：網紅情殺之謎》（1130萬）對調位置；德國劇集《機駭管家》蟬聯非英語節目榜首，觀看次數只有510萬未算突出，反觀日本動畫《坂本日常》（220萬）上榜7個星期，反彈重上亞軍，瑞典推理劇《奧勒謀殺案》（180萬）勉強守住三甲。韓劇及動畫亦見韌力，《魷魚遊戲2》、《狗狗玩偶歷險記》及《我們的浪漫電影》順序佔第5至7位。

相關字詞﹕機駭管家 羅拔狄尼路 零日風暴 鬼城殺 壞蛋獎門人4 毒魔：終極一舞 邊境奇襲 Netflix收視

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