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娛樂

【娛樂場】《關東．路駅十三》 黃又南梁允瑜自駕休息站新玩法

【明報專訊】41歲黃又南伙拍27歲梁允瑜主持TVB Plus新旅遊節目《關東．路駅十三》，打破固有旅行模式，反傳統以非「日本通」帶隊，自駕走訪日本公路沿途的「道之駅」休息站，探索休息站不止是長途車乘客落地舒筋骨、去洗手間、買零食，為汽車加油的地方。兩人自駕遊發掘各地「道之駅」特產、手信等風土特色，甚至到訪附近的住宿、溫泉和遊樂場，將過路休息的體驗提升至娛樂程度，透過旅程共同撰寫他們獨有的旅遊書。

梁允瑜購物狂上身

黃又南與梁允瑜穿梭關東13個特色道之駅，先由栃木縣開車出發，一直殺落群馬縣、埼玉縣，展開被封為「日本浪漫公路」之旅，沿途觀賞美麗的自然景色和感受各縣文化。二人到達首個休息站，特產為水果和甜品，走訪隱藏「甜品天堂」，深入果園即摘即食當造水果，還一嘗打卡系和菓子與果蓉刨冰。

梁允瑜說︰「栃木縣泥土靚加上日照長，種的水果自然贏在起跑線，這個縣年產約2.5萬公噸士多啤梨，足夠鋪滿6萬個球場。」身旁的黃又南見到全屬「限定」產品，忍不住問︰「全部都『限定』，即係全部都買？」梁允瑜即時制止拍檔：「咁又唔係，唔好衝動消費……」口裏說不，但身體很誠實，最後梁允瑜買得最多，盡現購物狂本色。之後他們到休息站鄰近的「益子燒一條街」，見識不同益子燒陶藝作品，再感受益子燒茶屋風情，又到釀酒廠品味清酒，感受不一樣的日本風貌。

黃又南talk得無悶場

近年少有電視演出的黃又南與前港姐梁允瑜拍檔，配搭新鮮，引起網民關注。有人驚喜黃又南亮相無綫，對梁允瑜感陌生，有留言問：「她是誰？」梁允瑜參選2021年香港小姐入行，參選期間網上流傳她爆粗鬧男友的短片而被封「粗口港姐」，簽約無綫後曾參演處境劇《愛．回家之開心速遞》、台慶劇《黑色月光》等。

首次主持旅遊節目的梁允瑜承認出發前頗擔心，怕跟年齡比她大14年的黃又南有代溝，開工之後顧慮全消，大讚拍檔好talk得，無悶場，「跟黃又南無所不談，佢分享樂壇同影視經歷，大家傾得非常投契同開心。今趟第一次擔任主持，跟拍劇節奏完全不同，無稿畀我背，好多都係即場發揮，個腦要轉得好快，每日都好似考試，學到好多嘢」。

《關東．路駅十三》 逢周四、五 晚9時30分 TVB Plus（82台）播映

相關字詞﹕梁允瑜 黃又南 娛樂場：關東．路駅十三

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