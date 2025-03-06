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娛樂

《弊傢伙！我要去祓魔》有機拍續集 導演戚家基柴台聲中證可天馬行空

弊傢伙！我要去祓魔｜導演戚家基發揮「中二病」 盡情天馬行空講故事

【明報專訊】ViuTV劇《弊傢伙！我要去祓魔》進入結局篇，劇集開播前不被睇好，播後贏口碑及引起網上熱議，身兼編劇、導演與監製的戚家基發揮「中二病」，盡情天馬行空創作，過程中遭不少人柴台，仍堅持以漫畫方式拍攝，證明這個世界不止一種講故事方式。劇集故事背景雖是架空世界，劇中人物與事件卻引起觀眾共鳴，聯想到跟社會環境有關，認為有隱喻。戚家基說：「觀眾點諗我控制唔到，我冇咁嘅野心，又唔係寫《伊索寓言》，我只係寫故事。」

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

戚家基2020年首次跟ViuTV合作《暖男爸爸》，原本緊接拍《總有一瓣喺左近》電視劇版，資料蒐集時發覺觸及靈異題材，有太多門派，很多掣肘。漫畫迷的他決定以類似漫畫包裝新劇，「有些觀眾睇嘢框架較窄，不信現實會發生某些事，我直接寫架空故事，自由晒！想點寫就點寫，天馬行空創作」。《弊傢伙！我要去祓魔》跟他最初與ViuTV提案截然不同，公司初時以為他拍《幻海奇情》，交故事大綱後發覺是兩碼子的事，但又讓他繼續拍，自由度好大，「ViuTV曾憂慮二次元故事又『中二病』，是否適合觀眾睇，但沒阻止，此劇播前，相信全港不超過10個人會喜歡，我最好的朋友知我搞這個劇，聽我講了半句已沒興趣」。

堅持加插無聊爆笑對白

戚家基透露拍攝過程被質疑這種「群像劇」，多角色、多支線會否欠追看性，播後網上反應熱烈是最好的證明，「我要證明這個世界不止一種講故事方法，好多嘢我唔會跟一個套路，睇過嘅我盡量唔做，做些自己覺得有趣的事，可能有人批評套劇好多『水分』，有些跟劇情無關的枝節，我就是喜歡」。其中一集講「左膠陰陽眼」，無聊爆笑對白引網民熱議，也是他的傑作，「換轉其他導演早已刪了這些對白，我想講有些人太過『四方』，可能生活將他們逼得太平均，好似小朋友玩積木，心形嵌回心形，四方形嵌回四方形。其實小朋友係會想將三角形塞進四方形，然後媽媽話『哎呀，唔係咁啊！』你畀小朋友去玩啦，這才是人生，這樣的世界好玩好多」。

戚家基自言由入行至今，永遠有導演說不要拍漫畫題材，無人睇；又有人話無錢拍不到。對他來說這是「大人的世界」，大人總說：「唔好傻，好好哋搵份工腳踏實地。」他稱就如有些導演或投資者講：「你搞警匪劇、醫療劇，唔好諗嗰啲天馬行空……」

「唔喺現場出現就冇事」對應劇情

劇中路嘉敏（王頌茵飾）與端木零（岑樂怡飾）的「百合愛情」，也是港劇突破，戚家基說：「好多人問我點解咁寫？我反問：『點解唔得啫？』若路嘉敏跟御前鐵馬（柯煒林飾）一對、端木零跟烏鴉（盧鎮業飾），你想，部劇多悶！好似砌圖咁，一般劇集看角色，觀眾已估到人物關係，我寫端木零與路嘉敏寫到一半就認為她們是最匹配的一對。」

觀眾熱議《弊傢伙！我要去祓魔》劇情有隱喻，第2集標題「唔喺現場出現就冇事」，網民大嚇一跳，並聯想2019年一名女子在尖沙嘴示威中被擊傷眼部，右眼球爆裂，視力或永久受損，時任保安局長李家超回應政府或警方會否向受傷女士道歉時說：「佢唔喺現場出現就冇事，去得嗰度就可能有呢啲風險。」

戚家基說：「我唔覺得大膽，是對應劇情，毛無邪（強尼飾）提醒路嘉敏不要行冷巷同去廁所最後一格，因會撞鬼，她偏要去，咪見鬼。」說到觀眾對此標題有很多聯想，他謂：「劇集拍出來觀眾點諗控制唔到，正如我拍《暖男爸爸》，劇情講強尼的角色溝3個女仔後被報復，有朋友話我影射某女星老公，我一頭霧水，我都唔識佢老公。」問到《弊傢伙！我要去祓魔》角色是否代表社會某些人物？戚家基說：「無咁嘅野心，我是寫故事，又唔係寫《伊索寓言》，只係寫這世界有不同類型人物。」

稱可寫多10部《弊》劇

戚家基表示劇集主題講勇氣，人被困在社會或他人設的框架裏，如路嘉敏、毛無邪和端木零性格截然不同，直至3人撞在一起，覺悟要走出來做一件事，是很需要勇氣，要跟自己和解，「拍《弊傢伙！我要去祓魔》，我就是劇中性格隨波逐流融入大眾的路嘉敏，需要勇氣踏出這一步，展現真我，聽好多人話：『大佬，你幾十歲仲睇漫畫？』人好怕被標籤，大人聚頭只講股票、講波，以為融入社會。這部劇播出，有海量回應，原來大家也喜歡漫畫，很多共鳴，感覺好窩心」。

網上討論劇中人物結局，毛無邪會不會死？有否續集？戚家基說：「其實最終不是最重要，我覺得觀眾追看到最後會得着更多，大家唔會想預早知道。」他稱《弊傢伙！我要去祓魔》劇跟《暖男爸爸》不同，後者結局圓滿，一早決定不拍續集，「呢套我寫多10部都得，一班演員都希望有某程度延續，劇場（舞台劇）會是一個可能，因不需涉及太多人去配合又能做到，至於影視媒體作品，要由投資者以生意角度計數去決定」。

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