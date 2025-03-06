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娛樂

王大陸改涉「教唆傷害」准百萬保釋 向司機舉中指車cam片曝光

【明報專訊】台灣男星王大陸繼上月涉偽造病歷以逃兵役，前日再捲入一宗暴力事件，遭警方依「殺人未遂」送辦後改控「教唆傷害罪」，昨日准以500萬元台幣（約118萬港元）交保，限制出境、出海及限制住居。王大陸離開法院被大批傳媒包圍，雙手合十表示「謝謝」。台灣警方昨日再拘捕涉案3人，均為24歲男子。王大陸雖涉案，但本月13日仍須按指定時程辦理入伍，若法院傳訊再憑相關通知請假。跟王大陸發生糾紛後被毆打的連姓司機，公開爭執當日王大陸下車時向他舉中指的車cam片。

娛樂組

王大陸上月涉偽造病歷以逃兵役，經新北檢複訊後以15萬新台幣（約3.5萬港元）保釋，並安排本月13日入伍。前日他再因暴力事件被警方以「殺人未遂」移送檢方偵辦，指王大陸去年4月18日叫Uber從台北市大安區現住地到信義區戶籍地，其間因認為連姓司機繞路而口角。王大陸下車後發現鑰匙掉在車上，但車門打不開，狠敲車窗，再與連姓司機二度口角。他涉嫌向游姓富二代友人告狀，游姓友人涉嫌4月25日找人毆打司機。檢警後來在偵辦王大陸逃兵役案時，從查扣的證物中發現此事，於是拘捕兩人。

共犯游男羈押禁見

王大陸與游姓男子前日一同被拘捕，檢方訊後認為兩人涉教唆傷害、違反個人資料保護法等罪嫌，王大陸另涉使公務員登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，二人均有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。昨晨新北地院裁定游姓男子羈押禁見，王大陸涉刑法使公務員登載不實罪、教唆傷害罪、非公務機關非法利用個人資料罪等，考量經檢警二度搜索查扣相關事證，且共犯游男經裁定羈押禁見，串證、滅證之風險已降低，認無羈押必要，裁定500萬元台幣交保，限制出境、出海及限制住居。檢方表示將研議是否提出抗告。

王大陸經理人中午前往交保後，王大陸12時許一身黑色打扮離開法院，戴帽及口罩的他被大批傳媒包圍，雙手合十表示「謝謝」、「不好意思，各位小心」，之後乘車回住所。雖然他戴着口罩，但被指面露微笑，不少網民看照片後，紛紛狠批他。

另3名被捕者承認犯案

被打受傷的連姓司機之前曾在網上公開與王大陸發生爭執當日，王大陸下車時向他舉中指的車cam片，片中顯示連姓司機開了後座車門，王大陸取走私人物品後，走到車前看了看手機，然後怒視連姓司機半秒再舉中指。連姓司機於社交網帖文中表示王大陸除舉中指，還對他嗆聲要「輸贏」，連姓司機為此非常不悅表示︰「我可以告他嗎？」

台灣警方昨日就案件再拘捕3人，仍有人一在追緝中。3名被捕者均為24歲，其中一人在犯案後沒多久即收到入伍通知，於成功嶺受訓，身分為義務役現役軍人，警方在台中成功嶺營區將他逮回。據台灣傳媒報道，3人初步向警方承認犯案，詳細犯案過程，警方正在偵詢。

王姊澳門慶生 如常更新社交網

王大陸本月13日被安排入伍，台北市兵役局指王大陸須按指定時程於3月13日辦理入伍，役期一年；後續若有法院傳訊，再憑相關通知請假。兵役局表示王大陸須先到成功嶺受訓，屆時再分發替代役服務單位，依規定1993年12月31日以前出生的役男，應服一年替代役；因此1991年出生的王大陸，按規定必須服役一年。

此外，王大陸姊姊Claire目前人在澳門慶生，在王大陸出事後，如常更新社交平台，心情似乎未受弟弟事件影響。她上載吹生日蛋糕蠟燭片段，許願說︰「我希望事情趕快過去，大家平平安安，身體健康，該幹嘛幹嘛去。」

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