【開箱】《築得到的幸福》 中年鰥夫沉浸式求愛體驗

裝修爛屋 修復父女情

《築得到的幸福》中文譯名靈感或許來自韓片《觸不到的戀人》，噱頭雖然重要，質素才是王道，美國「爛番茄」影評網站給予該片73%好評，成績相當不俗。故事講述《醜聞》男星史葛霍利（Scott Foley）飾演單親爸爸Eric，喪妻後寄情事業，跟女兒Olivia關係逐漸疏離。某日突然收到愛女通知，她以1歐元（約8.1港元）購入意大利小鎮Montezara的別墅，老爸擔心她受騙，趕赴當地阻止交易，結果這個意外旅程，令他對生活、家庭和愛情都有了全新體會。

事實上，類似低價賣樓甚至免費送贈的情况並非電影虛構，在全球人口老化及少子化問題嚴重的國家如日本亦時有所聞。《築得到的幸福》以此作為背景，卻非劇情重點，主角Eric透過為女兒Olivia裝修破爛大宅，同時修復父女感情，以及他跟《他來自美國》意大利女星維奧蘭特柏絲杜（Violante Placido）扮演當地鎮長Francesca的愛情故事，見證兩名喪偶的寂寞中年，亦有追求幸福的權利，才是全片主旨。

Eric公事繁忙，原本打算停留幾天，踢爆賣樓騙局後即離開，結局事與願違，加上女兒敞開心扉，讓他重拾昔日父女溫馨，於是樂得留下協助裝修工程。當他在百忙之中乍見夕陽西下、踏單車途經簡樸美麗鄉郊小徑，感受到生活其實並非只有工作，金錢亦買不到快樂，第二人生逐漸揭開序幕。人生軌迹總是難以預測，正當破宅裝修完畢，一切準備就緒之際，別墅的合法繼承人突然出現，並要求收回祖屋，Olivia亦打算離開小鎮，到羅馬學習室內設計，Francesca更因「1元賣屋」計劃出錯而不敢面對Eric的時候，這個爛攤子如何收拾是好？

意大利風情 景色如畫

《築得到的幸福》以虛構小鎮Montezara為背景，意大利風情卻是貨真價實，片中景色如畫，看得人心曠神怡，攝影師應記一功。導演亦刻意放慢節奏，讓觀眾沉浸於大自然的各種色彩，以及主角的感情世界，處理手法值得一讚，而且亦比前作《冤家變親家》可觀及更成熟。

導演麥克禾達斯憑《衰鬼媽咪》成名，相隔22年推出續集《Freakier Friday》，繼續由珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）和蓮茜露漢（Lindsay Lohan）扮演母女，導演卻換上《我老細係天后》妮莎嘉娜卓（Nisha Ganatra），去年6月開鏡，暫定今年8月上映，未知麥克有何感受。