明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

奧斯卡收視跌 流失140萬觀衆 艾恩布迪長氣謝辭破紀錄

【明報專訊】第97屆奧斯卡頒獎禮曲終人散，但餘波未休，包括負責直播的美國廣播公司（ABC）及收視調查機構尼爾森公布今年當地共1810萬觀眾收看直播，收視比去年下跌7個百分點，流失140萬觀看人次。《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）除了成為史上首名兩度提名兩度得獎的命中率百分百金像影帝之外，其「長氣」謝辭以5分40秒，亦刷新奧斯卡逾80年紀錄。

近年奧斯卡頒獎禮收看人數不如過往，最差一屆是新冠疫情仍肆虐的2021年，僅1040萬觀看人次，是自1974年有電視直播以來的最差成績；其後3屆逐年上升，去年錄得1950萬觀看人次，是近3年的新高。今年不知是否候選電影不如去年的《芭比》及《奧本海默》多人捧場，還是其他因素，比上屆收視下跌7個百分點，錄得1810萬觀看次數，流失觀眾140萬。不過無論18至49歲或更年輕的18至34歲年齡層均錄得升幅，前者比去年上升3個百分點，18至34歲組別觀眾更是近5年的新高。

阿當辛迪拿衛衣暢銷

儘管收視下滑，但主辦方稱滿意首次擔任司儀的哥南奧拜恩（Conan O'Brien）的表現，歡迎他再度主持奧斯卡。據報哥南邀請老友兼《中坑同學會》阿當辛迪拿（Adam Sandler）參與開場演出，以一身街坊裝現身，據美媒報道，他身上的連帽衛衣來自洛杉磯品牌Aviator Nation，售價175美元（約1365港元），該環節播出後不久，阿當身穿的同款衛衣幾乎立即售罄。

艾恩布迪憑《粗獷派建築師》擊敗勁敵《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），繼22年前《鋼琴戰曲》後再奪奧斯卡最佳男主角，除保住史上最年輕金像影帝紀錄之外，他的演藝生涯中兩度提名兩度得獎，命中率百分百，亦是另一項史無前例的紀錄。艾恩致謝時超越限定時間，音樂響起提醒他要趕快說完，他卻不從，還叫音樂暫停，稱快會說完，結果經計時後他的謝辭長達5分40秒，刷新1943年憑《戰雲鵑血》（Mrs. Miniver）封后的姬莉亞嘉遜（Greer Garson）5分30秒紀錄。事實上，在演員公會頒獎禮（SAG），憑《深痛導賞團》贏得最佳男配角的基倫高堅（Kieran Culkin）已「神預言」艾恩布迪很「長氣」，基倫致謝時拿起SAG獎座稱很重，於是放在旁邊的桌子上，稱「很難有人拿住它45秒，這是限定的時間，45秒啊，艾恩布迪」，不過當晚艾恩敗給《搖》片添密菲，未有機會上台；來到奧斯卡，結果就不理時間說出史上最長的謝辭；至於在謝辭中提起女友佐珍娜卓曼（Georgina Chapman）及其前夫兼在囚電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein）的一對子女，韋斯汀亦透過發言人向傳媒表示，「替佐珍娜感到高興，亦感恩子女得到他們應得的愛及照顧」。

佐珍娜承認接不住香口膠

艾恩布迪上台領獎前吐出香口膠，並掟給女友佐珍娜卓曼，引來網民熱議；兩人其後接受電視訪問，艾恩稱當時沒想過要吞了香口膠，只想它消失，於是掟給佐珍娜；畫面所見，後者伸手企圖去接，在訪問中她承認根本接不住，香口膠丟在地氈上，不過未有提及這「垃圾」後來怎樣處理。

Lisa《鐵金剛》環節受批評

頒獎禮受到批評的還有《鐵金剛》電影致敬環節，大會邀請了《完美物質》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）在《鐵金剛》主題音樂下起舞，並由Lisa、Doja Cat及Raye輪流唱出《鐵金剛勇破黑魔黨》、《鐵金剛勇破鑽石黨》及《新鐵金剛：智破天凶城》的主題曲，不少人批評3名女歌手表現平平，而且3女從未唱過《鐵》片歌曲，也跟該電影系列毫無關聯，不明白為何邀請她們演出，認為毫無意義。Doja Cat其後在社交網發文承認演出前十分緊張；唱《Skyfall》的Raye表示已經盡力，「唱這首歌太緊張了因為沒人可以唱得比Adele（原唱者）更像Adele」。Lisa未有評價自己的表現，但表示很高興可以跟新歌《Born Again》的姊妹（Doja Cat及Raye）聚首。據報頒獎禮監製之一Raj Kapoor過去曾製作格林美頒獎禮，跟很多歌手相熟，認為邀請Lisa等3人演出是很好的決定。

狄美摩亞祝賀勁敵美琪麥迪遜

有觀眾認為《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）擊敗《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）是爆冷，後者亦流露失望表情；據悉狄美心情未受影響，她與《虎膽龍威》布斯韋利士（Bruce Willis）所生的3名女兒去了《Vanity Fair》派對，之後回家，還把面前有兩大盆薯條的照片上傳社交網。3名女兒都表示為母親感到驕傲，認為她已是贏家。狄美亦撰文表示這個頒獎禮季節是充滿感恩的旅程，除多謝《完》片團隊及導演歌拉莉花潔（Coralie Fargeat），稱獲益良多，在帖文尾聲更表示「恭喜美琪麥迪遜，期待看你下部作品」，獲讚表現大方。創作人Diane Warren憑《戰地信差》的《Journey》第16度角逐奧斯卡最佳歌曲落敗，但她向美媒表示將捲土重來，稱很高興獲得提名，也開心出席頒獎禮，她笑言，「我將會回來，我是奧斯卡的『未來戰士』，難以擺脫我的」。

相關字詞﹕奧斯卡 美琪麥迪遜 狄美摩亞 佐珍娜卓曼 阿當辛迪拿 艾恩布迪 奧斯卡收視

上 / 下一篇新聞