羅天宇出席生日派對遭「泄蜜」 陳懿德不介意組緋聞情侶檔

會長朱凱婷表示今年晚宴主題是關心精神健康，「市况不好，會員都各自碌了很多人情卡，不敢講可以超越去年紀錄，但也希望盡量籌到多些善款。朱玲玲與趙雅芝當晚都會出席，陳茵媺亦應承前來，但未知她老公陳豪會否出席，不過他人未到禮已到，以咖啡公司名義贊助我們抽獎。我老公當日會到場幫我競投，表演嘉賓有賈思樂、JW（王灝兒）及譚輝智」。

陳懿德表示2022年獲師姐向海嵐推薦加入，今年「東張師姐」朱凱婷擔任會長，當然要大力支持，會為晚會擔任司儀。可需要幫手「賣枱」？她說：「不用，今年主力負責做司儀。」提到上月在家中舉行27歲生日派對，分享的照片沒有緋聞男友羅天宇蹤影，卻被友人「泄蜜」，原來羅天宇也在場？她解釋：「我沒刻意公開合照，因為怕大家將焦點放在他身上，我好低調，只想大家專注在我的工作上，剛攞到獎也希望有自己的節目。」她稱不介意跟羅天宇以緋聞情侶檔合作，「做工作伙伴，希望有廣告或代言工作」。

莊思明習慣叫楊明「老公豬豬」

莊思明日前為楊明慶祝生日，蛋糕寫上「老公豬豬」，令人懷疑秘婚。她澄清：「只是習慣常用的字眼，大家看到好似覺得很出奇，也明白大家好心急，但我們不急，亦沒有定婚期。」

記者：林祖傑