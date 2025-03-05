明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

劉青雲戥黃子華無緣爭影帝可惜 自認後輩 難與喜劇泰斗許冠文比較

金像獎影帝之爭 劉青雲自認後輩 難與喜劇泰斗許冠文比較

【明報專訊】劉青雲憑《爸爸》角逐今屆金像獎影帝，對手有《破．地獄》許冠文，劉青雲雖然對自己有信心，但不敢跟前輩比較，稱許冠文身為喜劇泰斗，在《破．地獄》飾演喃嘸師傅也同樣出色。對於好友黃子華未能憑《破》片入圍爭影帝感可惜，稱子華是前無古人、後無來者，自稱演出的電影總票房也不及子華一部《破．地獄》。他希望跟戲中「太太」谷祖琳及「兒子」蘇文濤齊齊上台攞獎。同場莫文蔚對於方大同病逝感傷心及可惜，讚對方是完全熱愛音樂的創作人。

記者：柯美

攝影：劉永銳

劉青雲、莫文蔚及韓星CL昨日到金鐘出席腕表品牌活動。青雲表示擁有多枚手表，包括行山表、潛水表，以及開工和不開工戴的手表，又稱太太郭藹明曾送手表作生日禮物，現在也經常佩戴，「保養得好，分分鐘長命過你」。他透露與太太擁有情侶表及情侶衫，「見到太太跟我撞衫，不敢講『有冇搞錯去換衫』，通常會講『咁啱嘅』。主要是撞色，真係心有靈犀」。

青雲盼「一家三口」齊攞獎

劉青雲憑《爸爸》角逐今屆金像獎影帝，但未準備戰衣，亦未知太太會否陪同出席。問可有信心再登金像影帝寶座？他說：「我對自己一向有信心。（有否看過對手的電影？）大家都是香港電影工作者，我不會講他們是對手，講對手好似對敵，我不覺得他們是我的敵人。（喜歡哪部電影？）當然是《爸爸》，其實能夠入圍，水準都差不多。」戲中谷祖琳和蘇文濤分別入圍最佳女配角和最佳新人，劉青雲盼「一家三口」齊攞獎，最好囊括最佳電影及最佳導演，因台前幕後同樣付出努力。

有指最強對手是《破．地獄》許冠文，劉青雲自認後輩，不敢跟前輩比較，「許冠文是我尊重的電影工作者，他是喜劇泰斗，拍過不少賣座喜劇，今次在《破．地獄》有出色表現，而且電影又賣座，好難得。不要講最強對手，我好難跟許冠文比較，因為他是電影界大大大前輩，我是後後後後輩」。

對於好友黃子華未能憑《破•地獄》入圍爭影帝，青雲也感可惜，「他演得不錯，但有時好難講，是選擇問題。他絕對有機會再獲提名和攞獎」。他讚子華前無古人、後無來者，「《破•地獄》票房1.6億元，我演出的電影加埋都無那麼多，講笑，有嘅！」

劉青雲同時憑《爸爸》角逐《第18屆亞洲電影大獎》最佳男主角，他深感榮幸，亦充滿信心，認為對自己沒信心，怎樣要求別人對他有信心，但不可以表現得太過驕傲，亦要思考失落獎項時如何回答，「無論結果如何，也要對自己有信心」。

提到今次的對手又是《破•地獄》許冠文？青雲表示還有彭于晏、日本演員長塚京三及韓國演員崔岷植，他們都相當有水準。

莫文蔚：方大同離世好可惜

莫文蔚希望將來有機會跟劉青雲合作拍電影，稱上次合作已是20多年前，對手戲亦不多。問她可有送手表給老公？她說：「送過一次，不是什麼特別日子，反而老公有個習慣，每年結婚周年紀念都送一枚戒指給我，已收了13枚，且卡數一年比一年大。」工作方面，她表示已入紙申請啟德體育園開騷，但聽聞今年的檔期已爆滿。

對於方大同離世，莫文蔚說：「好sad，好可惜！我們合作不多，但我上一張專輯，邀請他為我製作和創作一首歌，我們有共同朋友，聽聞他近年身體不太好，沒想過走得那麼突然！他是一個完全熱愛音樂的創作人，好難得，好欣賞他。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕莫文蔚 黃子華 許冠文 劉青雲

上 / 下一篇新聞