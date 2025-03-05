方大同遺作《夢想家》 經理人盼獲金曲獎肯定

另一方面，薛凱琪與方大同感情深厚，她曾形容對方是神送給她的禮物，兩人互相陪伴10多年，一直是友達以上，戀人未滿；薛凱琪受情緒病困擾陷人生低潮時，獲方大同陪伴，打消做傻事的念頭。

網民指薛凱琪憔悴落漠

上月22日薛凱琪在內地出席音樂節，演出時多次在台上落淚，相信受方大同的死訊影響。近日有網民在社交平台上載短片，在北京遇見薛凱琪，見她憔悴落漠，不少網民擔心她的情緒。

娛樂組