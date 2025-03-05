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娛樂

俞明設靈 細女Heidi：爸爸走得無憾

俞明安詳離世 今低調設靈 女兒稱父親無痛苦 走得無憾

【明報專訊】粵語片年代笑匠、TVB《歡樂今宵》藝員俞明（阮俞明/又名阮耀麟）2月初（年初七）在睡夢中與世長辭，享年100歲。家人昨日在香港殯儀館為俞明設靈，喪禮採佛教儀式，靈堂中央放有俞明面帶笑容的遺照，橫扁寫上「福壽全歸」四個字，前方放滿三女兒、女婿及外孫的花牌。圈中好友鄭少秋與官晶華夫婦、蔡和平夫婦、丁羽、關寶慧、江華與麥潔文夫婦、阮兆輝、鄧拱璧及黎瑞恩送上花牌。大殮儀式今上午11時舉行，中午12時出殯，遺體移送柴灣歌連臣角火葬場火化。

俞明的細女Heidi受訪，透露家人希望低調處理爸爸的身後事，故只通知親友前來。又提到爸爸生前的健康一直沒有大礙，只是有些老人病，「爸爸年初二有少少發燒和咳嗽，家人在大廳食開年飯，他沒有參與，只留在睡房瞓覺，後來發現他很多痰就送入醫院，他一直昏睡，年初七早上醫院致電來，稱爸爸維生指數降低，我們兒孫們趕到醫院，陪伴爸爸兩小時後，醫生說他睡夢中安詳離世，沒有痛苦，爸爸走得無憾」。Heidi表示爸爸退休後間中也翻看自己的舊作，惟近年患黃斑病變影響視力才減少看，不過閒時都有跟好友余慕蓮及羅蘭等聯絡，互相問候。傍晚時分，蔡和平夫婦、丁羽到場拜祭。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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