明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

王大陸涉「殺人未遂」遭移送偵辦 曾傳照片炫耀打司機 手機被扣查案件曝光

【明報專訊】33歲台灣藝人王大陸上月涉逃兵風波，傳以百萬台幣偽造不實病歷以逃兵役，經新北檢複訊後以15萬台幣保釋，並安排本月13日入伍。距離入伍只有一個多星期，昨日王大陸再捲入一宗暴力事件，遭警方以「殺人未遂」移送檢方偵辦。昨日執法人員到寓所拘捕王大陸，他感到驚訝，直至知道涉嫌殺人未遂案的幕後主使者，頓時茫然呆滯。王大陸經紀人就事件回應傳媒，「辛苦大家，一切都在了解當中」。

娛樂組

台灣傳媒最初報道，指王大陸返台灣透過預約車平台叫車接送，不料派來的車輛不符他預期，嫌棄「車太差」。王大陸事後向「富二代」游姓友人抱怨，找人向司機及平台派車員泄憤，兩人被打得滿身是傷。

兩度與司機衝突 向游姓友人抱怨

至晚上有傳媒報道事件的新版本，指王大陸去年4月在Uber叫車，由大安區到信義區，他坐上了連姓司機的Tesla，嫌司機兜路，雙方發生口角。王大陸落車後發覺自己的鑰匙掉在車上，他拉不開車門而狠敲車窗，為此跟司機二度起衝突。王大陸事後向游姓友人抱怨，對方為王大陸出氣找出司機資料，搵人毆打司機至受傷入院，行兇後還拍照回報「成果」，王大陸將照片及過程傳給其他友人炫耀。當時受傷司機報案，由於並不認識行兇者，故調查沒有線索，案件陷入膠着。

直至上月新北檢察官偵辦王大陸逃兵案時，扣查了他的手機，發覺手機有王大陸向朋友炫耀打司機一事，以及行兇者拍攝打人後的片段。警方昨日採取行動，將涉嫌教唆的王大陸與游姓友人逮捕，由於司機受傷兼有涉及言語恐嚇，所以用涉「殺人未遂」罪調查，至晚上檢察官仍開庭偵訊。

被捕一臉驚訝 問什麼狀况

據稱昨早上7時許，執法人員到王大陸的台北寓所將他拘捕，當時王大陸一臉驚訝道：「你們不是已經來過？」他被送上車時仍不斷追問：「是什麼狀况？」執法人員告訴他涉嫌殺人未遂，他得知後驚呆了。王大陸經理人回應傳媒說：「辛苦大家，一切都在了解當中，謝謝。」有傳媒致電王大陸父親王台慶，他沒接電話。至於王大陸的圈中好友柯震東透過經理人表示，「公司這邊不清楚，就不回應了，謝謝」，劃清界線。王大陸出身富裕家庭，父親王台慶是古董商人，對兒子十分愛惜。王大陸曾自爆父親不認同比他年長10歲的女朋友，自己為此情緒失控，抓住父親衣領要單挑，當時母親見父子衝突嚇得哭了。

網民：不想服兵役選擇入獄？

網民對王大陸先後因避服兵役與涉「殺人未遂」被調查議論紛紛，他原本下周四（13日）抵成功嶺營區報到，但涉殺人未遂遭移送偵辦，好奇是否會影響入伍時間。有網民留言：「什麼鬼，又是逃兵役又是涉嫌教唆殺人」、「不想服兵役所以選擇入獄？」去年王大陸跟張艾嘉、楊祐寧及柯佳嬿拍攝實境節目《艾嘉食堂》，有計劃拍攝第2季，但王大陸涉逃兵役和「殺人未遂」，短期內難以擺脫負面形象，隨時影響節目進度。製作人則叫大家不用擔心，「我們還沒有確認第2季，時間、人選也沒討論，所以不會受影響」。

相關字詞﹕殺人未遂 王大陸

上 / 下一篇新聞