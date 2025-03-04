明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新光戲院結業前一夜 李居明：心情激動內心流淚

【明報專訊】北角半世紀文化地標新光戲院昨晚（3月3日）結業，接手經營該戲院12年的「新光戲院大劇場」主席李居明，前晚率領最後一個演出劇目《小平你好》的紅伶龍貫天（旭哥）及陳咏儀、新劍郎等舉行開騷拜神儀式，吸引大批劇迷、市民及攝影發燒友圍觀。

稱拜神後電腦回復正常

李居明表示新光結業前夕心情激動又感恩，因各方人士特意前來，不捨得失去這個集體回憶，他說：「《小平你好》是近代史中最好劇本，所以選為最後劇目。有一班畫師相約來繪畫、記低新光的景物，更把我畫進去，感受到自己與新光榮辱與共。」他透露最後幾日演出都發生小插曲，曾因電腦故障影響門票售賣，大家也嚇一跳，他情急下用迷信方法去拜神，祈求好好與新光走到最後，之後電腦神奇地回復正常。至於新光的結業熄燈儀式，李居明稱特意邀請演藝圈及粵劇代表參與，相信吸引大批劇迷及市民見證重要一刻，已跟警方溝通，預計封閉一半英皇道，以便大家與新光告別。

望做出另一個新光

有指李居明近日為新光灑淚？他表示沒有，只因淚腺閉塞容易流眼水，「我內心的確有流淚，見到台下觀眾睇完騷喊了出來，以後少了一個地方睇戲。最近亦有很多人找我影合照留念，名攝影師和學生們也到訪，以新光作為大學研究題目，中外傳媒也約我訪問」。他稱付出12年，並沒有如釋重負，反而是壓力重重，煩惱新光熄燈後如何將充滿回憶的物件搬出，其中有一部分會送給名伶和演員，也多得新業主（教會）方面很友善，給予半個月時間搬遷，同時也要計劃如何延續新光精神，他說：「希望做出另一個新光。（構思新戲院？）最近收到好多計劃，相信是大家見到我這12年有成績。」他又提到正準備將劇目《粵劇特朗普2025》帶到西九戲曲中心演出，笑言最近政壇風波令他忙於改劇本，另一齣《大迷信》也會帶到其他表演場地。

記者：鍾一虹

相關字詞﹕李居明 新光戲院

上 / 下一篇新聞