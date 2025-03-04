疑內地醫護稱方大同走得平靜 經理人：沒有追悼音樂會

有傳媒問方大同經理人是否有計劃辦追悼音樂會？經理人表示：「追悼音樂會是沒有的，大同的音樂是永恆的，希望他的音樂作品和精神財富永遠存在大家的心中。」

周柏豪回應質疑：我是第四寶

方大同離世，很多圈中人悼念，昔日曾同屬華納唱片旗下的周柏豪也在社交平台說感受，他提到「華納四寶」時，有網民認為有「抽水」之嫌，稱印象中只有「華納三寶（方大同、薛凱琪、周國賢）」未聽過「華納四寶」。又有指當年「三寶」是同期出道，周柏豪是2007年才加入華納。周柏豪大方回應網民的質疑：「是這樣的，07年公司同事說現在華納三寶變四寶了，就是那一年我剛入行加入華納唱片，我是小師弟，成為第四寶。不好意思，文字中不能解釋太多，請見諒。」

娛樂組