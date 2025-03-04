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娛樂

MIRROR現身電台 粉絲疑爭位仆倒 姜濤認12子曾有爭執 會團結前行

MIRROR 8子到商台受訪 「姜糖」聲勢勁 鏡粉疑爭位仆倒

【明報專訊】男團MIRROR推出2025年第一首團歌《手印》，昨日到商台宣傳，隊長楊樂文與成員陳卓賢、邱士縉及盧瀚霆另有工作缺席，由副隊長江生（AK）帶隊，聯同呂爵安（Edan）、姜濤、陳瑞輝（Frankie）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及柳應廷（Jer）到商台宣傳。鏡粉（粉絲暱稱）早已在場擺陣，各自為偶像應援，昨午聚集逾200人。MIRROR接受《叱咤樂壇》訪問，談成軍踏入7周年的感受。

記者：鍾偉茵

昨日MIRROR到場時，為數約200粉絲因太熱情出現混亂場面，附近居民感滋擾，有人報警。現場所見以姜濤的粉絲（姜糖）最多，他們持燈牌及大旗吶喊，商台對面大廈有人在窗外掛起Jeremy的海報應援。MIRROR車隊駛抵商台停車場後，電台方面即關上鐵閘，其間有半百粉絲衝到正門，疑因爭位仆倒，有人跌倒地上，場面狼狽又驚險。AK率隊友走向粉絲前打招呼，8子亦應傳媒要求企定定合照，然後再步入商台受訪。

Edan：大家為歌名嘈交

眾人在《叱咤樂壇》接受訪問宣傳新歌《手印》，AK稱是隊長Lokman希望有一首類似RubberBand《發現號》的歌。Edan笑說大家為歌名嘈交，更幾乎打架，「MIRROR有一個只有12人的通訊群組，為歌名互相拉票，傾了很久，最後Lokman叫大家不要手指指，就決定用《手印》」。

AK：懂得為團體犧牲或貢獻

有指《手印》跟過往節奏澎湃的團歌感覺不同。姜濤稱主要是歌詞方面，「首歌係話畀大家聽，每個團隊都會有爭執時候，我哋踏入第7年，想真實話畀大家聽，我哋唔係時時刻刻都好團結，因為工作會有爭執，但12個一齊，點都好，都係對外。呢首歌唔單止just love，係有真實嘅嘢喺裏面，去到第7年，我哋都係好團結向前行」。

Jer說這7年來大家更有默契，互相了解對方，會互補，不會拍枱拗撬，最終打圓場的是公司。AK提到7年的改變，稱以前細個大家多意見，7年的時間會懂得妥協與接受。Edan補充MIRROR是12個個體，不是大家想像中的嘈交爭拗，大家成熟了，會懂得為團體犧牲或貢獻。Tiger透露月中會推出個人單曲。

MIRROR中午抵商台，直播訪問後要做多個節目的錄音訪問，逗留至傍晚6時許才離開。MIRROR第2小隊（Ian 、Jer 、Stanley 及Tiger ）於4月12、13日舉行的《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會，昨日會員優先訂票，門票已被秒殺。問其他小組是否會乘勢要求公司開騷？AK稱有可能，「快就今年，慢就下年，但公司的策略難估」。

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