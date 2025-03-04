巴西《我生如是繼續》首奪國際電影獎

《貓貓的奇幻漂流》膺最佳動畫

另一方面，《貓貓的奇幻漂流》擊敗《荒野機械人》等，贏得最佳動畫，亦是首部拉脫維亞動畫贏得奧斯卡，由兹巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）執導，講述一隻黑貓於末世洪水中與其他動物展開奇幻漂泊之旅，全片「零對白」卻動人心弦。據悉《貓》片以一款名為Blender的免費開源圖形軟體工具製作，兹巴洛迪斯稱沒有對白能表達的東西更多，「部分意念和情感，我不能透過言語表達，卻可以音樂、聲音、動作及剪接去營造，能說的更多」，稱這才是他喜愛的電影類型，既有電影感亦能超越文化界限。

（第97屆奧斯卡頒獎禮）