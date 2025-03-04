艾恩布迪封影帝 吐香口膠捱轟 憑《粗獷派建築師》相隔22年再奪金像獎保住紀錄

2003年艾恩布迪爆冷贏得最奧斯卡佳男主角，甫上台即擁吻頒獎嘉賓荷爾芭莉（Halle Berry），至今依然是奧斯卡經典畫面；今年荷爾同樣擔任頒獎禮嘉賓，並在紅地氈與艾恩重逢，她抓緊機會上前回敬他當年一吻，兩人在鏡頭前咀嘴，荷爾笑言「這是還給他的」；又表示22年來首次在紅地氈再遇對方，「他今年獲提名嘛，值得一吻」。

演二戰猶太人專業戶

《粗獷派建築師》講述艾恩布迪扮演熬過二戰的猶太裔建築師，移居美國後卻處處碰壁，擊敗《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米、《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）等對手，相隔22年再度稱帝。巧合地《鋼》片他也是扮演在二戰受壓迫的猶太人，可說已成這類角色的專業戶。

多謝女友及其子女

51歲的艾恩布迪致謝時除感謝父母，特別提到拍拖5年的女友佐珍娜卓曼，後者的前夫是因性侵罪成在囚的前電影大亨韋斯汀（Harvey Weinstein），兩人育有兩子女。艾恩表示會與伴侶佐珍娜分享此獎，「她不僅重振了我的自我價值，也重振了我的價值觀」；提到佐珍娜的子女，「Dash與India，我知道如坐過山車，但多謝接受我進入你們的生活」。艾恩表示此獎提醒他「感恩依然能做自己喜歡的工作，這是再開始的機會，希望我足夠幸運，接下來的20年可以證明我值得擔任如此有意義、重要且相關的角色」。他稱演員是脆弱的專業，某些時刻看似華麗，但能再回到頒獎禮必須有自己觀點，「我再次來到這裏，代表戰爭、壓迫、反猶太、種族主義等揮之不去的創傷和影響」，此時音樂開始響起提醒他發言要結束，艾恩爭取繼續，並叫音樂暫停，「我祈求有個更健康、快樂和包容的世界，我相信如果過去能教會我們什麽，那就是提醒大家不要讓仇恨不受控制」。

另一方面，艾恩布迪上頒獎台前忽然轉身吐出香口膠再轉身用手抛向女友佐珍娜卓曼，此舉在網上引發熱議，網民批評他應該趁冗長的謝辭向女友道歉；又有網民表示「老實說，比韋史密夫掌摑基斯洛克更震驚」；有網民甚至稱應該拘捕他。

（第97屆奧斯卡頒獎禮）