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娛樂
2025年3月4日星期二
美琪麥迪遜擊敗狄美摩亞封后 《阿諾拉》導演辛貝克包辦4獎創奧斯卡紀錄
素兒莎丹娜奪女配暗諷特朗普 基倫高堅得獎要老婆生仔
奧斯卡主持講中文 內地觀眾一頭霧水
第97屆奧斯卡得獎名單
艾恩布迪封影帝 吐香口膠捱轟 憑《粗獷派建築師》相隔22年再奪金像獎保住紀錄
巴西《我生如是繼續》首奪國際電影獎
真赫曼悼念環節「打頭陣」 欠阿倫狄龍
好友A-Lin來港捧場 紅館騷首場停電22分鐘 陶喆：嚇死
何超《Dragon Rock》倫敦騷 黃貫中見熟悉面孔：好似返咗高山
MIRROR現身電台 粉絲疑爭位仆倒 姜濤認12子曾有爭執 會團結前行
疑內地醫護稱方大同走得平靜 經理人：沒有追悼音樂會
《哪吒之魔童降世》吸140萬觀眾 收視勝TVB黃金檔劇集
新光戲院結業前一夜 李居明：心情激動內心流淚
方力申帶太太葉萱見「皇阿媽」
第97屆奧斯卡得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
（第97屆奧斯卡頒獎禮）
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美琪麥迪遜擊敗狄美摩亞封后 《阿諾拉》導演辛貝克包辦4獎創奧斯卡紀錄
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第97屆奧斯卡得獎名單
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