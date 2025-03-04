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娛樂

美琪麥迪遜擊敗狄美摩亞封后 《阿諾拉》導演辛貝克包辦4獎創奧斯卡紀錄

【明報專訊】受到美國加州山火影響，第97屆奧斯卡不單取消候選人午餐會，並兩度推遲提名名單的公布日期，昨日終於在洛杉磯杜比劇院舉行頒獎禮。製作費僅600萬美元（約4680萬港元）的《阿諾拉》橫掃最佳電影、導演、女主角、原創劇本及剪接合共5獎成為今屆大贏家，年僅25歲的美琪麥迪遜（Mikey Madison）首度提名即封影后，但她未算巴閉，辛貝克（Sean Baker）身兼《阿諾拉》監製、導演、編劇及剪接，個人包辦餘下4個獎，刷新奧斯卡紀錄才叫厲害。

早在去年5月，辛貝克自編自導、美琪麥迪遜演繹脫衣舞孃戀上俄羅斯富家子的童話夢碎版愛情故事《阿諾拉》，率先贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，為橫掃奧斯卡揭開序幕，結果在6項提名中，除了俄羅斯男星Yura Borisov失落最佳男配角外，其餘5項全中獎。值得一提是10部候選最佳電影中，《阿》片製作費較低，以獨立電影大勝億萬製作如《沙丘瀚戰：第二章》及《魔法壞女巫》，展示大衛打敗巨人歌利亞的氣概，正好為洛杉磯山火災民帶來鼓舞作用。

辛貝克「周身刀，張張利」

現年54歲的辛貝克擅拍低成本的獨立電影，2000年首次自編自導長片《Four Letter Words》，其後以《小明星》、《跨性有話兒》及《歡迎光臨夢幻樂園》為本地影迷熟悉，後者更首次獲邀參展康城，進軍國際舞台，去年終憑《阿諾拉》得獎。辛貝克亦是少數贏得奧斯卡最佳剪接的導演，《引力邊緣》阿方索克朗（Alfonso Cuaron）及《鐵達尼號》占士金馬倫（James Cameron）雖曾得此獎項，但非獨力完成，可見辛貝克「周身刀，張張利」。他個人獨得最佳電影、導演、原創劇本及剪接4獎，追平1954年美國娛樂巨擘華特迪士尼（Walt Disney）紀錄，不過，後者憑4部電影得獎，又比辛貝克略遜一籌。

今屆奧斯卡最佳女主角競爭激烈，《完美物質》62歲狄美摩亞（Demi Moore）先奪金球獎及美國演員公會獎（SAG）影后，原本行情看漲；《阿諾拉》美琪麥迪遜亦不遑多讓，獲美國獨立精神電影獎及「英國奧斯卡」BAFTA加冕，最終後者勝出，當宣布賽果一刻，狄美流露失望之情，自是不難理解。至於其他候選女星包括《艾美利亞變奏曲》跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）、《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）及《我生如是繼續》《I'm Still Here》法蘭達杜利斯（Fernanda Torres）似乎打定輸數，感覺反而輕鬆得多。

美琪重申尊重性工作者

美琪麥迪遜致謝時表示：「實在太不真實了，我在洛杉磯長大，但感覺跟荷李活距離很遠，因此今天能夠站在這個舞台，實在不可思議。」戲中飾演脫衣舞孃的她重申，尊重並支持性工作者社群，將會一直跟她們成為盟友，「（拍戲）認識來自這個社群的傑出女性，感到榮幸，成為這趟不可思議旅程的亮點之一」。美琪14歲時，因姐夫擔任電影編劇而對拍戲產生興趣，開始參演短片和電視劇如《Better Things》，2019年《從前，有個荷里活》扮演邪教信徒，跟里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）及畢彼特（Brad Pitt）等有對手戲，最後被前者燒死，令影迷留下深刻印象。

辛貝克獲頒最佳導演時表示，看罷美琪在《從前，有個荷里活》演出，即認定她是《阿諾拉》最佳人選。事實證明他獨具慧眼。故事講述年輕脫衣舞孃Ani（美琪麥迪遜飾）因通曉俄語，獲派接待年輕又富有的Ivan，雙方一拍即合，私密的肌膚之親令二人擦出愛火，迅即閃婚。Ivan身在俄羅斯的父母得悉後，馬上飛到紐約拆散鴛鴦，Ani冀盼已久的灰姑娘童話一夜幻滅。

《阿諾拉》《艾美利亞變奏曲》上映中

《阿諾拉》、《完美物質》、《教宗選戰》、《魔法壞女巫》及《艾美利亞變奏曲》目前仍在本地戲院放映，《阿》片同時在myTV SUPER上架；獲頒最佳男主角、配樂和攝影的《粗獷派建築師》（The Brutalist）將於本周四（6日）在港開畫，最佳動畫《貓貓的奇幻漂流》（Flow）延至4月26日公映。影視串流平台方面，最佳國際電影《我生如是繼續》定於5月17日透過Now True自選服務推出，紀錄片《家不成家—我生於巴勒斯坦》（No Other Land）亦一樣，但上架日期容後公布；最佳紀錄短片《紐約愛樂：唯一的她》（The Only Girl in the Orchestra）則在Netflix播放。

（第97屆奧斯卡頒獎禮）

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