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娛樂

【開箱】《當愛被遺忘時》 韓式「愛回家」親情最可貴

【明報專訊】內地動畫《哪吒之魔童鬧海》最近好像雄霸香港戲院大部分場次，其實還有不少小品上映，像韓片《當愛被遺忘時》，講述患有認知障礙症的50多歲母親與子女之間的溫情故事，提醒出外打拼的年輕觀眾，趁尚有機會，應好好珍惜與親人相處及溝通的時光。

朴志訓轉行拍戲漸見成績

《當愛被遺忘時》講述母親吳美妍（金正蘭飾）和長子姜基勳（朴志訓飾）在家鄉合力經營麵館，么女姜智恩（金寶英飾）則夢想成為偶像歌手，獨自搬到首爾追夢，還故意在心中築起一道牆，拒絕與家人溝通及聯絡。當美妍確診阿茲海默症（又稱認知障礙症），智恩對此反應冷淡，照顧母親的重擔落在哥哥基勳身上。面對逐漸忘記一切、病情反覆的媽媽，關係欠佳的兄妹該如何是好？

此片看點之一是扮演男主角姜基勳的朴志訓，從限定男團Wanna One出身，近年專注拍戲，先後演出韓劇《遠看是蔚藍的春天》、《幻像戀歌》及《弱美男英雄》，還憑後者拿下青龍電視節目獎最佳新人，剛巧《弱》劇4月會在影視串流平台Netflix推出第2季。朴志訓扮演和媽媽一起經營麵館的兒子基勳，過着幸福生活，性格溫柔體貼，總是關心母親的健康，也擔心離家出走的妹妹智恩。媽媽美妍病情惡化，一度擅自離家，把別人的女兒當成自己女兒帶走，差點被控拐帶兒童，基勳只好將她鎖在房間內，導致與妹妹的矛盾因此擴大。

朴志訓擺脫偶像包袱，片中如同跟自己媽媽相處一樣，表現出親切、窩心的一面，無論眼神及語調均表現不錯。電影初段他對媽媽的感情特別深厚，關係親密得有點不現實；電影後段才揭露美妍並非基勳生母，他為報養育之恩，所以常對媽媽表達愛意，反變得合理。片中講述基勳年幼時父母雙亡，美妍是其親友，主動收養基勳，讓他能在父母的愛護下成長。基勳一直心存感激，明知無法兼顧媽媽與麵店，但又不捨送她到療養院，才狠心把她鎖在房內。其中一幕講基勳守在媽媽房間門外，坐在地下睡着了，媽媽見狀靜靜在旁，基勳醒來後，即問媽媽是否要去洗手間？是否肚餓了？簡單舉動盡顯親情，帶出家人不一定與血緣有關，愛才是重要因素。

引起離家打拼年輕人共鳴

《當愛被遺忘時》通過智恩的角度，帶出母女關係；智恩原是獨女，自從父母收養基勳後，智恩覺得父母的愛被分薄，故不理他們反對離家出走，到首爾追夢。智恩離家的一天，爸爸姜振秀（李必模飾）因心急外出找女兒而遇上車禍身亡。智恩到首爾後無論如何辛苦也咬緊牙關，拼命追夢，不言放棄，最終病倒。美妍抓緊記憶，提起精神捐骨髓救愛女一幕，寫實、自然又感人，也化解兩母女心結。

此片以認知障礙症為題材，有點沉重，劇情走向大概也在意料之內，難免有點「狗血」兼催淚，但情節依舊感人。另外，電影韓文原名是《世界上最美麗的柯德莉》，描述美妍患有認知障礙症後，忘了自己的名字，自稱「柯德莉」，但片中沒解釋原因，對情節也起不了很大作用，不明電影為何要以此命名，幸好香港片名沒有跟足。儘管如此，《當愛被遺忘時》寫實地描述一個家庭故事，對於長年與父母分開、在外工作的年輕人來說，最能引起共鳴。

上映日期：2月27日

相關字詞﹕韓國電影 金正蘭 朴志訓 開箱 當愛被遺忘時

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