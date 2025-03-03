明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

Charli XCX大贏家奪英國音樂5獎 丹尼戴亞爆粗頒獎罵英揆遭噤聲

【明報專訊】有「英國格林美」之稱的英國音樂大獎（Brit Awards）前晚在倫敦O2體育館舉行頒獎禮，女歌手Charli XCX奪年度專輯等5獎，成為大贏家；真空穿著透視裝上台的她笑言「聞說ITV（直播頒獎禮的電視台）投訴我露點」，加上頒獎嘉賓之一《東區人》男星丹尼戴亞（Danny Dyer）爆粗又罵英揆施紀賢（Keir Starmer），讓ITV要不斷噤聲。

Charli XCX憑《Brat》奪得Brit Awards年度專輯、年度歌手、年度歌曲（《Guess》）、跳舞歌曲及年度作曲人合共5獎，成為大贏家；不過她未有參與演出，頒獎禮司儀兼搞笑藝人積韋賀（Jack Whitehall）為她解釋稱可能Charli想喝醉，亦是最英式的行為，所以未能演出。Charli最受談論卻是穿著透視裝上台，致謝時亦提到，「聽聞ITV投訴我露點，但我感覺現在應是解放乳頭的年代，對嗎？」她其後領另一獎時表示一直自覺在英國樂壇是局外人，但其成功就是不用妥協的例證，「你做自己的事而且做得好，自然有人站在你的一方」。其實當晚頒獎禮的香艷場面不止Charli一個，據報Jade Thirlwall的舞蹈員，也在鏡頭前露股。

在樂壇天后Taylor Swift巡迴演唱會《Eras Tour》擔任暖場嘉賓的美國女歌手Sabrina Carpenter，亦為Brit Awards演出揭開頒獎禮序幕，之後更獲大會頒發全球成功獎，引來英媒熱議，指該獎2013年成立，原意是表揚唱片暢銷及演唱會賣座的英國音樂人，過去得獎者包括One Direction、Adele、Ed Sheeran等，但已停頒6年，英媒質疑復頒是為了「獎勵」Sabrina參與演出。

致敬Liam Payne

Brit Awards的另一焦點是肥皂劇《東區人》（EastEnders）男星丹尼戴亞頒發年度國際歌曲給《Good Luck Babe!》的Chappell Roan期間，引發負責直播的ITV連環噤聲；據報他宣讀得獎名單時，爆粗指對方未有到場，之後才播出Chappell的預錄片段；談及自己的新片，丹尼又再次罵髒話，並稱這個世界都由混蛋操作，更指現任英國首相施紀賢就是「年度混蛋」，讓控制室的導演十分繁忙，噤聲停不了。

另一方面，Brit Awards也不乏感性時刻，頒獎禮尾聲向去年猝逝的One Direction成員Liam Payne致敬，播出他過往的片段，讓不少觀眾大表感動。

相關字詞﹕積韋賀 施紀賢 丹尼戴亞 女歌手Charli XCX 英國音樂大獎 英國格林美

上 / 下一篇新聞