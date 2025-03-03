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娛樂

期待為陳展鵬添丁 單文柔不求孖胎

【明報專訊】陳展鵬與太太單文柔帶同快將6歲愛女陳諾瑤（小豬比）昨早參與《仁濟慈善行2025啟動禮》，一家三口首次慈善步行，小豬比以為跟父母跑馬拉松，練定叫加油。單文柔說：「女兒的學校有發起捐利市慈善活動，起初她不明白問為什麼，後來知道亦樂意分享。小豬比較活躍，熱愛運動，喜歡參與群體活動，最近我們帶她行山和踩單車，平日安排練體操、跳芭蕾舞、跑步、游水來『放電』，她還嚷着想學打乒乓波，老公忙拍劇，未必有時間親自教囡囡打波。」展鵬多次提到想再追小朋友，更希望生多幾個，單文柔承認期待已久，惟未有消息，笑稱丈夫是「大仔」，加上女兒，兩個小朋友都要她照顧，不敢生孖胎，怕照顧不來。

展鵬近期除參與內地綜藝節目《藝員新訓2025》，還為新劇開工，預計6月拍竣，稍後在港舉行首次個人音樂會，他說：「籌備得如火如荼，第一次在港開騷，會落足料，嘉賓分量亦多，太太是『VVIP』座上客。之前舉行粉絲見面會，女兒試過上台，不過今次音樂會要看整體流程，暫時未知點安排。」有網民爆他早前舉行粉絲見面會，大手筆封大利市給粉絲，展鵬解釋近年與粉絲聚會不多，純粹想讓大家開心，自己也有得着，收了不少利市回禮，笑稱粉絲中有不少富婆。

同場擔任司儀的前港姐冠軍宋宛穎透露心情很緊張，早前為修讀研究課程減少幕前工作，擔心司儀技巧生疏，當自己新人重新開始，「現已完成課程，準備好積極投入工作掙錢」。每年有港姐加入公司，新人湧現，宋宛穎稱不擔心機會分薄，每個人的特色和定位不同，她除專注拍綜藝節目和任主持，希望今年有機會拍劇，恨挑戰反派角色。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕陳諾瑤（小豬比） 單文柔 陳展鵬

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