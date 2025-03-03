期待為陳展鵬添丁 單文柔不求孖胎

展鵬近期除參與內地綜藝節目《藝員新訓2025》，還為新劇開工，預計6月拍竣，稍後在港舉行首次個人音樂會，他說：「籌備得如火如荼，第一次在港開騷，會落足料，嘉賓分量亦多，太太是『VVIP』座上客。之前舉行粉絲見面會，女兒試過上台，不過今次音樂會要看整體流程，暫時未知點安排。」有網民爆他早前舉行粉絲見面會，大手筆封大利市給粉絲，展鵬解釋近年與粉絲聚會不多，純粹想讓大家開心，自己也有得着，收了不少利市回禮，笑稱粉絲中有不少富婆。

同場擔任司儀的前港姐冠軍宋宛穎透露心情很緊張，早前為修讀研究課程減少幕前工作，擔心司儀技巧生疏，當自己新人重新開始，「現已完成課程，準備好積極投入工作掙錢」。每年有港姐加入公司，新人湧現，宋宛穎稱不擔心機會分薄，每個人的特色和定位不同，她除專注拍綜藝節目和任主持，希望今年有機會拍劇，恨挑戰反派角色。

記者：林蘊兒