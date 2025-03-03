明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

何廣沛否認跟郭子豪鬧翻 劉穎鏇預告新劇行性感

【明報專訊】何廣沛、劉穎鏇、許家傑、詹天文、張馳豪和羅天宇等組隊參與昨日舉行的《TVB x 少年警訊慈善開年籃球友誼賽2025》，劉穎鏇主演無綫劇《奪命提示》快將首播，「是我入行以來最多感情和動作戲，有血有汗有淚」。宣傳片有不少她的性感鏡頭，劉穎鏇解釋是劇情需要，透露有很多造型，還有些性感造型未曝光。

何廣沛期待3月中為《新聞女王2》開工，不過現在還未收到劇本，未試過拍續集的他稱未知和「Man姐」佘詩曼有否對手戲。何廣沛與郭子豪、方紹聰拍劇成好友組成「食腦三子」，對於郭子豪離巢，何廣沛說早感覺到對方有此打算，自爆郭子豪結婚沒請他做兄弟。問到是否鬧翻？他說：「不是，他有很多兄弟，未輪到我，我已請假，暫時仍等邀請出席婚宴。」

詹天文與炎明熹保持聯絡

無綫準備了蛋糕為3月壽星詹天文和張馳豪慶祝，詹天文昨日19歲生日，開心工作中度過，晚上與家人食自助餐慶祝。她去年獲家人安排植髮做禮物，詹天文笑說：「生得不錯，對髮線幾滿意，希望不會甩要再補。」她透露昨日原本計劃與After Class一起慶祝，不過大家有工作，姊妹們已約她再食飯補祝。有否關心炎明熹工作？詹天文說不會主動問工作的事，「她行自己想行的路就OK啦！」

張馳豪後天（5日）30歲生日，笑稱已盡量忘記，不提生日，因接受不到踏入3字頭，「覺得『三十而立』，反省自己未來的路仍未鋪好，有壓力，願望多些工作，想出碟和拍戲」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕張馳豪 詹天文 許家傑 何廣沛 劉穎鏇

上 / 下一篇新聞