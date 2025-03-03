何廣沛否認跟郭子豪鬧翻 劉穎鏇預告新劇行性感

何廣沛期待3月中為《新聞女王2》開工，不過現在還未收到劇本，未試過拍續集的他稱未知和「Man姐」佘詩曼有否對手戲。何廣沛與郭子豪、方紹聰拍劇成好友組成「食腦三子」，對於郭子豪離巢，何廣沛說早感覺到對方有此打算，自爆郭子豪結婚沒請他做兄弟。問到是否鬧翻？他說：「不是，他有很多兄弟，未輪到我，我已請假，暫時仍等邀請出席婚宴。」

詹天文與炎明熹保持聯絡

無綫準備了蛋糕為3月壽星詹天文和張馳豪慶祝，詹天文昨日19歲生日，開心工作中度過，晚上與家人食自助餐慶祝。她去年獲家人安排植髮做禮物，詹天文笑說：「生得不錯，對髮線幾滿意，希望不會甩要再補。」她透露昨日原本計劃與After Class一起慶祝，不過大家有工作，姊妹們已約她再食飯補祝。有否關心炎明熹工作？詹天文說不會主動問工作的事，「她行自己想行的路就OK啦！」

張馳豪後天（5日）30歲生日，笑稱已盡量忘記，不提生日，因接受不到踏入3字頭，「覺得『三十而立』，反省自己未來的路仍未鋪好，有壓力，願望多些工作，想出碟和拍戲」。

記者：林祖傑