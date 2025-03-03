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娛樂

捧恩師音樂劇 炎明熹眼濕濕鼓勵師弟妹

炎明熹睇音樂劇感觸眼濕濕 分享感受吐心聲：一定會好起來

【明報專訊】炎明熹（Gigi）傳因合約問題遭無綫雪藏逾大半年，近乎全面停工，專心學業的她間中在社交平台更新近况跟粉絲互動。Gigi前晚在姑丈陪同下現身主題公園，支持她曾就讀的音樂學校辦的音樂劇《深海鰭遇》，有觀眾向她打招呼及邀合照，親民應邀，心情不錯。

突被邀講感受 Gigi不知所措

完場時導師、演員和創作團隊謝幕前，播出6年前Gigi參與另一音樂劇片段，見她化濃妝及盤起長髮，穿短褲露長腿表演，台下的她看回自己昔日片段忍不住大笑。音樂創作團隊之一，當年跟Gigi同台演出的T.MAX（海淦清）落台遞咪給她，邀請講當時演出感受，Gigi起初有點不知所措，然後說：「有人教我，如果不知要說什麼，就講一句『真係好唔簡單』便可以解決問題。我知道大家為這齣劇花了許多心思和心機，籌備多時，亦知道大家生活好忙，可能是忙返學或返工，但也抽時間來一起追夢，參與這套我稱之為『盛宴』的舞台劇。」

Gigi稱回看昔日片段，感覺很青春，也非常難忘，還好有火，形容當時雖然不太清楚自己在做什麼事，但那份尷尬也是美好回憶，希望這次音樂劇也成為大家的珍貴回憶。她又鼓勵大家：「希望大家為自己努力奮鬥而加油，無論想做什麼事都好，一定會好起來和一定做得到！」說畢，Gigi有感而發眼濕濕輕輕用手印眼淚。導師見狀讚認識Gigi多年，知她初心一直不變，全場觀眾歡呼拍掌支持。

記者：林蘊兒

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