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娛樂

內媒：方大同雲南火化 臨終前摺千紙鶴 陶喆紅館騷唱《愛愛愛》悼念

【明報專訊】41歲音樂才子方大同上月21日病逝，關於他的死因及最後身處地點有不同揣測。方大同最後一則微博帖文的IP地址顯示在雲南，有網民猜測他在當地療養。有內地傳媒報道方大同的悼念儀式前日在雲南大理市殯儀館舉行，遺體已火化。有指他臨終前將止痛藥說明書摺成千紙鶴，接受治療時還繼續創作。方大同對抗頑疾5年，有傳離世前肺部嚴重纖維化，去年他分享在親友家練歌影片，一度稱缺氧唱不到。方大同有「香港陶喆」之稱，前晚陶喆在紅館舉行演唱會時，唱出方大同作品《愛愛愛》悼念。

娛樂組

方大同離世先後傳出他在美國、香港的養和醫院病逝，有指死因是癌症、肺部嚴重纖維化。他成立的音樂文化公司「賦音樂FU MUSIC」昨日否認方大同在美國病逝的傳聞。方大同生前曾被指已移居雲南，上月13日他最後一則微博帖文的IP地址顯示在雲南，有網民推測方大同搬到當地療養，最後在雲南離世。

據內地《上游新聞》報道，方大同的悼念儀式前日在雲南大理市殯儀館舉行，靈柩隨後火化。至於骨灰是否在當地安葬，殯儀館方面表示具體情况要詢問家屬。有指方大同臨終前將止痛藥說明書摺成千紙鶴，接受治療時還在畫分鏡，在人生最後階段仍繼續創作

患病方大同食咖喱開聲

方大同去年7月相隔兩年再露面，10月推出新專輯《夢想家The Dreamer》，曾在訪問中透露患病影響呼吸方面的機能。他去年公開錄製歌曲影片，片中表示身在親戚的家療養，搭建臨時工作室，身形很瘦的他聲線沙啞，談到最愛的音樂時露出喜悅神色，鏡頭前即興彈奏新歌《回留》。他準備吃咖喱餐時說︰「因我現在還沒完全恢復，這首歌比較有點難度，有時我吃了咖喱，某一些區域聲音是可以發的出來。」畫面一轉，方大同戴耳機及拿起咪開始練歌，唱了一次又一次，及後打了個長呵欠，略帶疲態說︰「缺氧！」他無奈苦笑道︰「今天不唱了，今天唱不了，明天再試試看。」接着以極沙啞的氣音說：「今天我覺得……（指住喉嚨）不成。」

陶喆帶領觀眾悼方大同

方大同2005年發表首張個人專輯《Soulboy》，被冠以「香港陶喆」稱號。與方大同惺惺相惜的陶喆前晚於紅館舉行首場演唱會，唱出方大同作品《愛愛愛》悼念，唱前感觸說：「和流沙一樣，生命當然也是留不住的，就在今（前）天，我們得知一名優秀的音樂人，離開了我們，方大同，we will miss you forever，我相信對很多人來講，這是很悲傷的一個消息。」

陶喆提到樂隊音樂總監Fergus Chou和結他手張德銘跟方大同合作多年，他與方大同雖然不是十分熟悉，但對方的音樂一直給他很多力量、溫暖及感動，並請求觀眾：「在這裏，大家可不可以允許我，還有我們，對方大同致敬，表達對他的思念，謝謝大同帶給我們這麼多的溫暖，這麼多的愛，謝謝。」他唱到最後，將歌詞唱成「我愛故我……你永遠都在！」

新加坡開騷 G.E.M.拭淚悼好友

鄧紫棋（G.E.M.）前晚在新加坡開騷時緬懷方大同，邊拭淚邊說：「無論是世界各地的新聞，還是發生在我們周圍，有很多事情在發生，我更加想要珍惜有的時間，把我心中的愛帶給你們。」她在社交平台上載與方大同合照，寫道：「直到現在都還沒真的反應過來。認識你的時候我還是一個小屁孩……好多回憶浮現眼前……好失真，希望你在世界的另一邊能好好的。」方大同與G.E.M.於2014年在內地節目《我是歌手2》總決賽中合唱《春天裡》成為亞軍。

張敬軒稱方大同是Legend

張敬軒與方大同相識多年，當年二人與張繼聰和王菀之被封「唱作四小強」。張敬軒與方大同2009年在《拉闊音樂會》組成「方張樂隊」演出，交情深厚。張敬軒昨晨在社交平台形容方大同是一個Legend，「我為自己喺呢一世能夠認識你，能夠聽到你嘅音樂，並且受你嘅啟發而感到幸運、感恩同驕傲。老朋友，掛住你」。

相關字詞﹕鄧紫棋（G.E.M.） 陶喆 方大同

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