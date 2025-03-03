【娛樂場】《江湖見》 黎耀祥麥長青隨武俠小說遊8省

參觀金庸家鄉故居

《江湖見》今晚首播，黎耀祥和麥包率先到訪武俠小說泰斗金庸的家鄉浙江省海寧市，參觀金庸故居，重溫其創作環境，以及回顧他的生平軼事。隨後轉至觀潮勝地公園，在旅遊達人陳志華講解下，欣賞壯觀的錢塘江大潮，認識潮汐形態和觀潮節的歷史淵源。二人移步杭州後，登上約20層樓高的六和塔，細賞清高宗乾隆御題的各層牌匾墨寶之餘，又發掘「十三層變七層」的乾坤。兩師兄弟走訪茶藝館認識宋代點茶文化，品嘗帶有綿密茶沫的茶湯，並在西湖畔餐廳一試地道杭幫菜，包括蟹釀橙、金牌扣肉和香鮮鱈魚舫等名饌。

歎跟黃蓉有關菜式

黎耀祥與麥包之後到訪嘉興市和湖州市，在嘉興除到《射鵰英雄傳》中郭靖與楊康18歲時比武之地「煙雨樓」，還到了他們18年後的比武地方「醉仙樓」，大歎美食。兩人初體驗採南湖菱，在烈日當空下坐着巨型木盤採菱角，即使大汗疊細汗，依然認真跟師傅學習，採菱角後更即剝即食，大讚夠新鮮。及後到醉仙樓品嘗用南湖菱烹調的鹹肉蒸南湖菱，大歎多道與《射鵰英雄傳》黃蓉有關的華麗菜式，如「君子好逑湯」、「二十四橋明月夜」。黎耀祥1994年於《射鵰英雄傳》演老頑童周伯通，他笑謂：「我今日真係重遊舊地。」

「豬八戒」黎耀祥跟師弟「沙僧」麥包更重遊《西遊記》取景地，黎耀祥稱已相隔30年，大理古城、洱海等地方都改變了，感覺既熟悉又陌生。兩人提到主持《江湖見》感受，開心透過節目寓工作於遊覽，玩得盡興，不過因要趕不同景點，搭車時間好長，很多時一早出發，會有點疲累。

《江湖見》 3月3日起 逢周一至五晚10時30分 翡翠台播映