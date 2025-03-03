明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

吳業坤向周吉佩請教人夫「求生」之道

吳業坤自揭激嬲老婆 向吉吉請教夫妻相處之道及生仔秘訣

【明報專訊】吳業坤（坤哥）和周吉佩分別推出新歌《愛情求生案內書》及《GUTS》，昨日舉行發布會，兩人獻唱時均緊張爆汗，互相為對方抹汗。坤哥和周吉佩稱彼此很有緣分，兩度簽約同一間唱片公司，相識10多年，曾一起參與大大小小的音樂演出，不過未試過同台合唱，期待未來一起推出合唱歌、音樂特輯或旅遊節目。二人笑言輩分未分高下，周吉佩說：「我入行十六七年，中間做過其他工作，所以算後輩，私下稱呼他坤爺。」坤哥笑稱周吉佩資歷屬前輩，「一日入行，就一世是這行，哪有退出這回事，要改口叫他吉爺。」坤哥讚周吉佩努力掙錢養妻活兒，要向他請教「求生」夫妻相處之道，因自己經常衝口而出激怒老婆，「我喜歡開玩笑，說老婆變肥，她會好認真，偶爾會鬧交，但講日文，所以不夠她講，好快就無疾而終」。

周吉佩下月與30人粉絲團去塞班島旅遊，慶祝歌迷會成立兩周年，順道為7月推出的自傳式新書拍照和拍MV。拍照會否半裸騷肌？他自言沒有偶包，要看操練成果再決定，「前排開演唱會腸胃炎，搞到飲食胃口變差，最近瘦了」。坤哥下月踏入35歲，還未打算造人，周吉佩勸對方有仔趁嫩生，坤哥笑言：「之後想生會找周吉佩問生仔秘訣。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

上 / 下一篇新聞