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娛樂

吳林峰開騷公開多謝女友 李駿傑自爆邀歌食檸檬

【明報專訊】吳林峰假西九文化區自由空間大盒舉行3場《吳林峰To Be…演唱會》，前晚開鑼，昨日獻唱日夜兩場，MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）和許廷鏗等捧場。吳林峰透露去年製作26首歌曲，在演唱會一口氣唱出，為「壯舉」做一個回顧與總結。他與嘉賓林愷鈴合唱《攤手黨》，為答謝心中女神幫手，贈送衫及音樂會主題徽章，又帶領觀眾為今日25歲生日的林愷鈴講「生日快樂」。吳林峰不時將女友掛在口邊，公開感謝對方多年來陪伴和支持，透露女友低調捧場。

現場播出3名MIRROR成員討論吳林峰為人片段，Jer稱常向身邊人推介聽吳林峰的歌，大讚吳有音樂才華，歌曲好聽。Jeremy稱曾向吳林峰邀歌，對方以忙為由拒絕，慘食檸檬，笑稱去年沒再找吳林峰。邱士縉（Stanley）自爆跪求吳林峰寫歌如願，獲一首《來不及》，Jeremy取笑隊友沒被一腳踢開好彩，吳林峰不隨便幫人作歌，可能施捨他。

臨時改歌單悼方大同

吳林峰騷後受訪，表示開騷好緊張，「籌備時間不多，還要連續唱27首作品，好疲累，會放假去日本旅行充電」。他稱邀請林愷鈴任嘉賓，因之前合唱《攤手黨》非常合拍，對方一口應承，綵排時已送蛋糕為林愷鈴賀壽，稍後補請食飯慶祝。說到他公開多謝女友無限支持，有觀眾大叫結婚，吳林峰表示與拍拖8年女友有共識，「我們有想過結婚，已認定對方，但不是這個時候，結婚責任好大，要想清楚才做，和女友一起沒問題，但不能一起工作，否則擔心會吵架」。

吳林峰表示前日開騷前得知方大同離世消息，心情如從天堂跌落地獄，因對方影響他甚深，駕車時聽對方的歌忍不住哭：「方大同對我這一代音樂人帶來很深影響，曾有個心願希望跟他合作。」為向方大同致敬和答謝，臨時改歌單唱《好不容易》，希望大家記得方大同的歌為他們帶來很多美好回憶和很多愛。

記者：林蘊兒

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