林峯余香凝演夫妻 開工傾湊仔經 挑戰媽媽角色 王敏奕梁雍婷對生育卻步

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林峯、余香凝、王敏奕、梁雍婷和苑瓊丹昨日到黃竹坑出席《面試特攻隊》開鏡禮，各人分別抱着戲中小演員合照，余香凝和林峯手勢純熟，二人笑稱現實中當父母訓練有素，開工時也傾湊仔經，戲中演育有一女的夫妻，可以將生活經驗投放演出上。

林峯大讚余香凝對小朋友很有耐性，「開拍前兩星期，我們約見扮演女兒的小演員，我跟她玩了一小時已很累，余香凝陪她玩了3小時」。余香凝自爆跟小演員玩完即失聲，「平時在家跟子女玩都冇事，可能為跟小演員混熟，太肉緊用力，當時都擔心影響拍攝，睇中西醫、飲鹹竹蜂和針灸救聲」。林峯笑稱今次跟小朋友相處，是鍛煉體能的好機會。

林峯呻4歲女兒功課深

新片以子女面試入學為題材，余香凝和林峯表示這方面很有經驗，前者透露子女一歲多已去學校面試，林峯稱4歲女兒讀幼稚園中班，已經是小學程度的內容，有很多勞作和課外活動，平時落手落腳教做功課，覺得很深，放假也要遷就小朋友檔期，出外旅遊要捱貴機票、住宿。

林峯太太張馨月早前在社交平台貼一家三口到北海道滑雪短片，囡囡被讚側面似足爸爸，林峯笑說：「女兒一半似我，一半似太太，樂天性格就似我。」他憑電影《九龍城寨之圍城》提名今屆金像獎最佳男主角，承認對手強勁，能躋身5強感榮幸，對自己有一定信心，「我對背後的團隊有信心，多謝觀眾支持」。

拍完飲酒戲現身 王敏奕情緒高漲

王敏奕與梁雍婷5年前為香港電影金像獎頒獎禮做司儀成朋友，今次終如願合作拍戲，非常開心，還會一起挑戰媽媽角色。二人跟戲中小演員合作後，對生育問題卻步，認為做家長壓力大，擔心未能勝任，梁雍婷寧願領養小動物。

王敏奕現場抱小孩合照時情緒高漲，解釋剛拍完一場臨時加插的飲酒戲，「導演喜歡演員有真實反應，所以飲了酒演出，道具酒好難飲，無帶私伙。（飲醉酒？）覺得自己OK，無醉！我戲中為養育孩子要打幾份工，最好玩是做保安員」。梁雍婷憑電影《破．地獄》入圍金像獎最佳女配角，透露未揀戰衣，對得獎沒信心，「我心水女配角是韋羅莎和李琳琳，很期待在頒獎禮跟幾名好友兼對手碰面」。

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