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娛樂

【開箱】《笑傲刺客》 老頑童北野武自導自演一戲兩睇

【明報專訊】去年9月，北野武自編自導自演新片《笑傲刺客》在第81屆威尼斯影展世界首映，主角之一大森南朋和淺野忠信陪伴左右，跟他一起踏上紅地氈；據報《笑》片是日本首次有串流平台製作在水都參展，上月情人節於Prime Video上架，片長不足70分鐘，嚴格來說只比很多劇的一集長少許；而且北野武相當省力地「一雞兩味」，前半是認真的黑幫殺手故事，後半同一情節走向，卻換成惡搞版，78歲北野武堪稱老頑童，一套電影既闡述了自己的兩個身分，也帶有自嘲意味，瀟灑又好玩，確實適合放在串流平台播放。

前半黑幫片後半變喜劇

《笑傲刺客》講述外號老鼠的殺手，每次都在一家老舊的咖啡店接生意及收酬勞；首項任務是到夜店槍殺目標人物，輕鬆完成；之後的任務是要殺一名黑幫大佬，對方永遠有小嘍囉陪伴左右，唯獨在澡堂瞬間才會落單，於是潛伏到澡堂假扮清潔工人，再伺機下手，怎料被黑幫大佬的手下撞破，唯有一併剷除。後來老鼠被警方盯上，並要脅他當臥底，潛伏在販毒組織之中，提供線索給警方將他們一網打盡，最後他亦順利完成任務。以為故事就此結束？其時只放映了約30分鐘劇情，下半部分北野武繼續扮演老鼠，執行的任務及遭遇亦一樣，只是由英明神武的殺手，變成處處撞板的遴迍大叔。

北野武曾經憑《花火》拿下威尼斯影展最高榮譽金獅獎，又以《盲俠座頭市》贏得最佳導演銀獅獎，在歐洲有大批擁躉；今次《笑傲刺客》的演員陣容，亦是他近年喜愛的班底，淺野忠信、大森南朋及飾演毒販頭目的中村獅童，均曾在北野武前作《首》亮相。北野武早年作品大多圍繞黑幫，又拳拳到肉，狠勁十足，炮製出屬於他的一套暴力美學；北野武在日本的另一個身分，卻是知名搞笑藝人，跟Tamori、明石家秋刀魚並稱日本搞笑藝人三巨頭，跟他電影導演的風格落差破大。在Netflix上架的《淺草小子》改編自北野武的回憶錄，講述他由拜師到成為出色諧星的經歷，片中他與深見千三郎的師徒之情相當動人，康城影帝柳樂優彌扮演青年北野武，大泉洋則飾演深見，對他過去有興趣的觀眾可找來看看。

結局加外傳「整蠱」觀衆

《笑傲刺客》英語片名《Broken Rage》與北野武舊作《全員惡人》的《Outrage》只是一字之差，卻很有破舊意味；加上首次跟亞馬遜MGM合作，《笑》的片長與一橋兩用都是放在串流平台的合適設計。本來首30分鐘的正經殺手故事，把他拍得英明神武，感覺俗套，反而後面30分鐘來個大反轉，有點新意，自嘲擅長的黑幫類型片，更令人會心微笑。雖然當中的肢體笑料，例如多次坐櫈都跌倒，有點懷舊，但不失趣味。留意最後一幕，稱是外傳，若你滿心期待，不無被「整蠱」的感覺，說北野武老頑童，他當之無愧。

相關字詞﹕中村獅童 大森南朋 淺野忠信 開箱 北野武 笑傲刺客

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