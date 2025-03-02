明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《蜘蛛夫人》狄高達封爛片影后 力壓Gaga 哥普拉膺最爛導演 發文諷業界怕冒險

【明報專訊】第97屆奧斯卡香港時間明早舉行頒獎禮，按照慣例，「表揚」爛片的金草莓都會比奧斯卡提前一兩天公布得獎名單；《蜘蛛夫人》奪最爛影片等3獎成為大贏家，女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson）更力壓百變天后兼《小丑：雙瘋》Lady Gaga，捧走爛片影后。《教父》金像導演哥普拉久休復出拍攝的《大都會》（Megalopolis），拿下最爛導演，他透過社交平台稱「很高興接受」，但同時嘲諷業界害怕冒險。

爛片金草莓今年1月公布提名，《小丑：雙瘋》票房與口碑跟上集相距甚遠，獲今年金草莓爛角逐7獎領跑，結果很僥幸，最爛電影、導演、男女主角都「逃過一劫」，不過華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與Lady Gaga捧走最爛銀幕拍檔，並奪最爛重拍或續集。

宋飛奪爛片影帝

《蜘蛛夫人》擊敗《小丑：雙瘋》、《大都會》、《列根》（Reagan，暫譯）及《邊緣禁地：沙丘喪戰》，拿下金草莓最爛電影及最爛劇本，女主角狄高達莊遜（Dakota Johnson）亦擊敗Lady Gaga及《特工亞皆老》拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）等勁敵，成為爛片影后。爛片影帝則落在《甜死人大革命》謝利宋飛（Jerry Seinfeld）身上。最爛男女配角分別是演出了《大都會》、《列根》等片的莊威（Jon Voight），以及《甜死人大革命》愛美舒瑪（Amy Schumer）。

金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）則以自資的《大都會》，擊敗《甜死人大革命》謝利宋飛、《小丑：雙瘋》托德菲臘斯（Todd Phillips）等對手，拿下爛片導演獎。哥普拉雖然不像當年荷爾芭莉（Halle Berry）親自領獎，但得悉成為爛片導演後，亦在社交平台發文表示，「我很高興接受爛片金草莓，當少數人有勇氣與當代電影製作主流逆風而行，很榮幸能夠憑《大都會》同時獲提名最爛導演、最爛劇本及最爛電影」。哥普拉續指當今對藝術的評分就像職業摔角一樣，「我選擇不遵從這行業缺乏膽量的規則，這行業如此害怕風險，儘管擁有大量年輕人才，但可能無法創作出50年後仍能存在的電影」。他又很榮幸能與充滿勇氣的電影人積葵大地（Jacques Tati）並肩而行，指後者拍出最失敗但受歡迎的電影；多謝《大都會》的同事之外，又稱「《大都會》提醒我們，票房只是有關金錢，就像戰爭一樣，愚昧和政治在我們的未來沒有真正的位置」。

「法國奧斯卡」《艾美利亞》大捷

另一方面，有「法國奧斯卡」之稱的凱撒獎同日亦舉行頒獎禮，有份角逐奧斯卡的《艾美利亞變奏曲》（Emilia Perez）奪得最佳電影、導演等7個獎項，成為大贏家，片中的跨性別演員卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）亦在種族歧視風波後首次亮相公開場合。金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）則獲頒榮譽獎。

相關字詞﹕哥普拉 狄高達莊遜 爛片金草莓 蜘蛛夫人

上 / 下一篇新聞