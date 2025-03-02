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娛樂

《中年好聲音3》黃博：98分隨時被打破 張與辰感激粉絲支持 籌備「與辰旅行」

【明報專訊】無綫歌唱選秀騷《中年好聲音3》20強誕生，其中19名參賽者昨日現身商場，合唱節目主題曲《發亮》。他們各有粉絲舉牌支持，其中得分最高的王鄭浚仁、陳芷盈、李金凱、張與辰、劉洋及黃博獲安排上台獨唱。身為師兄師姐的劉威煌與支嚳儀到場為眾參賽者教路兼打氣。黃博、張與辰被視為大熱門，他們稱其他參賽者各有實力。

記者：林蘊兒

獲《中年3》評判高度讚賞的黃博、張與辰，被視為今屆大熱門，他們不少粉絲到場吶喊造勢，後者更狂收花及禮物，粉絲亦人強馬壯。他們稱心情既緊張又期待，未知能否留守到最後。

黃博與老公有「夫妻相」

黃博透露現時除了備戰，又要參與拍主題曲MV及出席宣傳活動，所以非常忙碌。她早前取得98分，暫時成為《中年3》的最高分數紀錄保持者，她稱20強實力強勁，各有長處，相信自己的紀錄隨時被打破。問會否挑戰跳唱？黃博稱每局賽制和主題都不同，願意接受挑戰。有網民留意到黃博與丈夫外貌與身形相近，甚有「夫妻相」。她爆丈夫有到場支持，但歌藝就麻麻，所以夫妻難合唱。

張與辰稱每名參賽者各有實力和才華，特別是黃博，指她是「女大魔王」。張與辰表示沒有殺手鐧，參賽已用盡個人秘密武器，只希望愈近節目尾聲愈多發揮。對於獲一大班粉絲支持，他衷心感激：「他們令來自外地的我不感孤單，很感動！歌迷會叫『與辰同行』，希望完成比賽後有機會帶粉絲去我老家馬來西亞遊覽，搞一次『與辰旅行』。」張與辰放棄戴眼鏡轉新形象，希望予人年輕感覺。

支嚳儀睇好黃博李金凱

支嚳儀認為比賽似打遊戲機般緊張，眾人使出絕招互相比併，歌藝水準超高又有顏值，有可能很快出現100分。她看好黃博和李金凱，形容他們唱歌好正且充滿感情，亦預告自己將為《中年3》演出。她表示正忙於為兒子升讀小一做準備，近期頻頻幫兒子練習，她扮演面試官，笑稱心情比自己參賽時更緊張。

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