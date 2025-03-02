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娛樂

啟德體育園開幕騷 江旻憓劍擊表演贏甄子丹 容祖兒讚音效好 Gin Lee嗌震撼

【明報專訊】啟德體育園開幕典禮昨日於主場館舉行，邀得中港兩地演藝界紅星甄子丹、朱玲玲、林子祥、葉蒨文、容祖兒、李幸倪（Gin Lee）、葉麗儀、張天賦（MC）、李宇春及張杰擔任表演嘉賓。除一班歌手勁歌熱舞落力表演外，甄子丹與奧運金牌得主江旻憓台上比劍，朱玲玲、葉蒨文跟中國前國家隊羽毛球手林丹和蔡贇對決，緊張刺激又搞笑。身為太平紳士的「天王」劉德華以神秘嘉賓驚喜現身，分享被形容為「啟德重要街坊」淵源，見證啟德機場慢慢興建成體育園，感受很深。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

開幕禮由容祖兒打頭陣，現場觀眾歡呼聲不絕，她與30名年輕舞者勁歌熱舞演繹《越唱越強》。之後李宇春在半百學生陪同下獻唱《和你一樣》。再有穿閃爆服裝的MC登場唱《記憶棉》，全場尖叫。接着張杰唱《最美的太陽》。Gin Lee穿紅色高衩長裙唱英文歌《Stronger》。接着葉麗儀在香港中樂團伴奏下獻唱經典歌《上海灘》，台下掌聲不斷。林子祥與葉蒨文夫妻檔壓軸合唱《10分12吋》，掀起全晚高潮。鄧梓峰、陳芷菁及宋熙年擔任大會司儀。

江：榮幸同宇宙最強學習

活動上安排藝人跟國家隊及港隊運動員互動，甄子丹跟奧運劍擊金牌得主江旻憓（Vivian）表演「獅子山下 華山論劍」，兩分鐘先贏5劍為勝的重劍比賽，賽前播出預先錄影片段，江旻憓化身「葉問」打詠春，甄子丹大騷經特訓後的重劍劍技。現場兩人穿上劍擊裝備上台對戰，甄子丹一度領先，最終江旻憓勝出，甄子丹仍風度十足說「thank you Vivian」。江旻憓分享感受，「原來主場是這感覺，好感動，亦好榮幸可以同『宇宙最強』學習，承讓承讓！好多謝葉師父團隊，令我學到以德服人，輸贏唔重要，最重要同屋企人食飯」。甄子丹榮幸跟市民一同見證開幕時刻，表示只打功夫未夠彰顯表演環節的精神，便提議跟江旻憓比劍，「不自量力來獻醜，她打得非常好，又靚女，有能力加上很謙虛，是很好學習榜樣」。

之後播出羽毛球賽，朱玲玲配林丹對戰葉蒨文配蔡贇的比賽片段。4人上台分享感受，葉蒨文笑說：「林丹好客氣，話未試過咁大場館，其實是未試過年紀咁大的拍檔，我好似大過他的母親少少，羽毛球真的可以由細打到大，打到好似我咁大。」朱玲玲笑稱跟葉蒨文加埋120多歲。

劉德華見證啟德由機場變體育園

開幕禮尾聲劉德華驚喜現身，與一班創園幕後功臣在台上跟觀眾自拍，由他將自拍照片及重要資料放入時間囊封存。被形容為啟德重要街坊，劉德華解釋箇中淵源，「大家都知我在農村出世，6歲時住鑽石山，爸爸是消防員駐守啟德機場，所以機場對我來講是好近的感覺」。他小學在黃大仙、中學在新蒲崗，返學時常聽到飛機聲，直至機場搬走，辦公室亦搬到鄰近，見證啟德機場慢慢興建成體育園，感受很深。

MC幻想主場館開演唱會

容祖兒、Gin Lee及MC對於能參與表演感興奮和榮幸，希望將來在這場館舉行屬於自己的演唱會。容祖兒感覺好新鮮，稱音效很好，場地很大，行來行去令她喘氣。Gin Lee稱由升降台升上來見到全場坐滿觀眾，只唱一首歌，要好好把握每分每秒，場館好大、好震撼。

MC首踏啟德主場館表演開心又緊張，「腎上腺素飈升，但無影響我享受舞台，舞台好大、好闊，設有很多不同機關，綵排時已幻想自己在主場館開演唱會會如何」。

相關字詞﹕劉德華 張天賦（MC） 李幸倪（Gin Lee) 容祖兒 江旻憓 甄子丹 啟德體育園開幕典禮

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