群星發文悼念 周柏豪：很痛很痛 王力宏︰世界失去一道特別的光

連詩雅︰永遠記住你嘅一切

周柏豪表示當年跟方大同、薛凱琪及周國賢被同事稱為「華納四寶」，對好友離世感「很痛很痛」，回憶他們剛入行時在同一唱片公司長大，每天一起工作。現在方大同離開了，他不想接受這事實，「好像缺少了很寶貴的東西，永遠都找不回，你是我成長中很重要的歌手，感謝你的一切，人見人愛的方大同」。連詩雅感嘆一切發生得很突然，她10歲時認識方大同，叫對方大同哥哥，她長大後跟方大同同唱片公司，時常見面，方大同參與她出道的宣傳計劃，為她寫人生第一首作品，給她好多意見，「永遠都會記住你嘅一切，你嘅音樂會繼續陪伴住我哋。」林奕匡惋惜失去出色及有才華的人。容祖兒與王菀之分別上載裂開的心表達傷痛心情。

王力宏與方大同曾互相客串對方的電影及專輯，他撰長文懷念方大同，「很難受，很低落，但大家都要好好的，大同的音樂會繼續陪伴，加油」。他形容方大同的離去讓世界失去了一道特別的光，「大同是我所認識最有天賦、最獨特的藝術家之一，這位『特別的人』彷彿來自另一個時空，完全在不同的層次上運作。他的思維方式、說話方式、創作、演奏樂器的方式都充滿獨特性」。他讚方大同善良、溫和、深思熟慮，內心世界極其豐富。

張繼聰︰下次見面會大力攬你

張繼聰、謝安琪與方大同同期加入樂壇，是相識20年好友。張繼聰傷感留言：「Love u so much bro……下次見面，我一定會好大力攬住你！」謝安琪上載天空一片灰暗照片，對方大同說︰「You didn't keep your promises bro！（你沒有遵守諾言，兄弟）」

蕭亞軒2008年推掉工作擔任方大同台北演唱會嘉賓，合唱《Love Song》，她發文感謝方大同，「謝謝你的音樂，謝謝你的善良，謝謝你的存在，願你安息」。鄧紫棋（G.E.M.）對方大同離世感難以置信。

陶晶瑩聞噩耗全家痛哭

陶晶瑩透露早前曾傳短訊關心方大同，獲回覆說「有進步，努力中」。她表示全家都聽方大同的歌，得悉噩耗，一家人都哭了：「我們愛他，心疼，萬般不捨！朋友，一路好走。」