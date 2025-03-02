好友離世翌日出席音樂節 薛凱琪數度哽咽落淚

獲方大同開解放棄自殺

薛凱琪有段時間飽受情緒病困擾，在人生低潮時獲方大同陪伴，打消做傻事的念頭。她在訪問中透露當年抑鬱症嚴重時，曾多次出現自殺的念頭，有次她想自殺前致電方大同說︰「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」方大同聽後冷靜地跟她分析自殺的原因，並耐心地開解她，令她放棄做傻事。薛凱琪說︰「方大同是很理智的人，他那個晚上幫了我一把。」

薛凱琪上月22日在內地出席音樂節活動時多次落淚，令不少網民懷疑她當時已知道好友的死訊。她當日在台上演唱歌曲《半路》時突然叫停及道歉，稱要重頭開始唱一次，雖然她忍住情緒，但最後還是當眾落淚。她在台上說︰「只要我們還在，我們人生的路永遠是一半，沒有盡頭，我們得要相信，永遠有人在等我們，永遠有人在愛我們。」她說完這番話後再哽咽落淚，台下歌迷紛紛大叫「不要哭」。薛凱琪昨日未有回應方大同離世，但將社交平台的頭像照片，換成方大同生前的童書作品《艾美夢遊》的圖畫。方大同生前受母親影響，曾發行童書《艾美夢遊》系列繪本。