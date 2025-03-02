明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

好友離世翌日出席音樂節 薛凱琪數度哽咽落淚

【明報專訊】方大同入行20年，從未公開承認任何戀情，被封「緋聞絕緣體」，薛凱琪是唯一跟方大同傳過緋聞的女藝人，他們曾同屬華納唱片，關係友好，經常一起出席活動，但一直強調彼此只是好朋友關係，薛凱琪曾表示要從朋友跨越到情人會很尷尬。她曾擔任王祖藍主持的訪談節目《有個閨密叫祖藍》嘉賓，談及與方大同的關係時，形容對方是神送給她的禮物，兩人互相陪伴10多年，一直是友達以上，戀人未滿。

獲方大同開解放棄自殺

薛凱琪有段時間飽受情緒病困擾，在人生低潮時獲方大同陪伴，打消做傻事的念頭。她在訪問中透露當年抑鬱症嚴重時，曾多次出現自殺的念頭，有次她想自殺前致電方大同說︰「我今晚要死了，你可不可以叫我不要死？」方大同聽後冷靜地跟她分析自殺的原因，並耐心地開解她，令她放棄做傻事。薛凱琪說︰「方大同是很理智的人，他那個晚上幫了我一把。」

薛凱琪上月22日在內地出席音樂節活動時多次落淚，令不少網民懷疑她當時已知道好友的死訊。她當日在台上演唱歌曲《半路》時突然叫停及道歉，稱要重頭開始唱一次，雖然她忍住情緒，但最後還是當眾落淚。她在台上說︰「只要我們還在，我們人生的路永遠是一半，沒有盡頭，我們得要相信，永遠有人在等我們，永遠有人在愛我們。」她說完這番話後再哽咽落淚，台下歌迷紛紛大叫「不要哭」。薛凱琪昨日未有回應方大同離世，但將社交平台的頭像照片，換成方大同生前的童書作品《艾美夢遊》的圖畫。方大同生前受母親影響，曾發行童書《艾美夢遊》系列繪本。

相關字詞﹕薛凱琪 方大同

上 / 下一篇新聞