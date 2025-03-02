明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

音樂才子20年前出道 封香港陶喆

【明報專訊】方大同1983年於夏威夷出世，先後在上海及廣州生活，後來定居香港。他從小熱愛音樂及舞台表演，高中畢業後陸續寄創作demo到多間唱片公司，獲香港華納唱片傾合作，但唱片公司高層異動，合約傾了5年。他繼續音樂創作，為母親的英語幼教課程編寫近百首兒歌，又為張惠妹等歌手寫歌及擔任和音等。2005年發表首張個人專輯《Soulboy》出道，被冠以「香港陶喆」稱號。

多次爆肺入院影響歌唱事業

方大同入行20年獲不少音樂獎項，2008年在商台《叱咤頒獎禮》奪男歌手、唱作人金獎、作曲人大獎等，成為《叱咤》有史以來最年輕、出道時間最短的男歌手金獎得主，以及首名全年只有國語歌上榜而成為金獎得主的男歌手。2011年他在《叱咤》獨攬10個獎，包括至尊歌曲大獎、唱片大獎、歌手及幕後獎等。2007年起先後6次入圍金曲獎，2017年憑《JTW 西遊記》贏得最佳國語男歌手。2021年再憑《麵麵》獲最佳單曲製作人獎。

2016年成立音樂品牌「賦音樂FU MUSIC」，同年推出專輯《JTW 西遊記》。方大同2010年因氣胸（俗稱爆肺）入院，此後曾數次復發，影響歌唱事業。2022年4月突然消失，至去年7月再露面透露患病，並宣布出新專輯。

相關字詞﹕方大同

上 / 下一篇新聞