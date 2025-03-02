音樂才子20年前出道 封香港陶喆

多次爆肺入院影響歌唱事業

方大同入行20年獲不少音樂獎項，2008年在商台《叱咤頒獎禮》奪男歌手、唱作人金獎、作曲人大獎等，成為《叱咤》有史以來最年輕、出道時間最短的男歌手金獎得主，以及首名全年只有國語歌上榜而成為金獎得主的男歌手。2011年他在《叱咤》獨攬10個獎，包括至尊歌曲大獎、唱片大獎、歌手及幕後獎等。2007年起先後6次入圍金曲獎，2017年憑《JTW 西遊記》贏得最佳國語男歌手。2021年再憑《麵麵》獲最佳單曲製作人獎。

2016年成立音樂品牌「賦音樂FU MUSIC」，同年推出專輯《JTW 西遊記》。方大同2010年因氣胸（俗稱爆肺）入院，此後曾數次復發，影響歌唱事業。2022年4月突然消失，至去年7月再露面透露患病，並宣布出新專輯。