【開箱】《諾斯費拉圖》 新版吸血殭屍 布景攝影化妝可觀

《諾斯費拉圖》講述氣質獨特又剛新婚的雅倫經常做可怕噩夢，任地產經紀的丈夫湯瑪士卻要遠行，並拜託好友費德烈及安娜夫婦照顧雅倫。湯瑪士與十分怪異的奧洛克伯爵做成交易，但被困城堡的他，其後知道奧洛克正前往找尋雅倫，並會對她不利，於是千方百計逃亡；另一方面，雅倫的噩夢愈來愈嚴重，費德烈夫婦最後找到熟悉神秘學的艾賓教授來幫忙。

籌備10年 現主角執二攤

羅拔艾格斯十分欣賞茂瑙1922年的名作《吸血殭屍》，所以10年前開始籌備重拍，最初屬意《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及One Direction成員 Harry Styles分別飾演雅倫及湯瑪士，但兩人先後因檔期問題於2021年辭演；奧洛克伯爵一角，導演羅拔最初想邀請3屆奧斯卡影帝丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis）或《醉美的一課》麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）演出，最後這經典吸血殭屍角色落在《小丑回魂》標沙士格身上，巧合地後者最初是為湯瑪士一角試鏡。尼古拉斯侯特和莉莉露絲狄普最後執二攤扮演湯瑪士與雅倫。

茂瑙執導的《吸血殭屍》於1922年上映，雖然不是首部以吸血鬼德古拉伯爵為題材的電影，卻最廣為人知，被視為恐怖片鼻祖，為日後同類作品立下典範。片中不止殭屍的造型怪異可怕，茂瑙更透過強烈的光影設計，營造出詭異氣氛。這部德國表現主義的經典，在撼動羅拔艾格斯之前，《陸上行舟》荷索（Werner Herzog）已先被吸引，執導1979年上映的《新吸血殭屍》，由《豹妹》娜塔莎金斯基（Nastassja Kinski）的父親格羅金斯基（Klaus Kinski）伙拍《情淚種情花》法國女星伊莎貝雅珍妮（Isabelle Adjani）主演，當年贏得柏林影展最佳美術設計銀熊獎。茂瑙的版本中，女主角雅倫犧牲自己，奧洛克吸其血太暢快，渾然不知黎明到來，終灰飛煙滅，伯爵的城堡亦摧毁，剩下湯瑪士哀悼亡妻。荷索的新版本，雅倫變成露西，為愛情殉道，生命奉獻了給渴望愛情的殭屍，丈夫卻沒有得救，反踏上吸血鬼之途。《教父》哥普拉（Francis Ford Coppola）執導的《吸血殭屍驚情四百年》是另一變奏，奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的丈夫只是配角，加利奧文（Gary Oldman）扮演的德古拉在雲露娜維達（Winona Ryder）飾演的敏娜（雅倫/露西）身上看到亡妻影子，敏娜最後成全德古拉，結束其「永生」，與亡妻團聚。

造型改變 加入新角色

羅拔艾格斯執導的最新版本《諾斯費拉圖》又帶來什麽改變？首先現今特技化妝比百年前先進，奧洛克不止是尖耳、齙牙和駝背，還皮膚腐爛、頭髮稀疏。片中又加入新角色艾賓教授，既是吸血鬼獵人，又是熟悉神秘學的科學家，威廉達福近年可說成為教授專業戶，繼《可憐的東西》後再次扮演類近角色。幾部《吸血殭屍》電影都是襲擊頸部，《諾》片中奧洛克卻是向胸口吸血。其實片中最大改動是講述雅倫早就召喚奧洛克，並且有段黑暗的性史，令她一直羞於啓齒；這安排同時削弱她後來犧牲自己要救湯瑪士的震撼力，比較似是要結束一筆混帳。莉莉露絲狄普演被鬼纏身的雅倫，幾幕戲均十分落力，卻驚嚇度不足。論外形吸引力，亦難及幾部前作的女主角，難以相信殭屍對她「情有獨鍾」。片中較可取是攝影、布景與化妝等技術層面；對於科學與信仰的矛盾，人天生邪惡還是受外部影響的思辨，女人對性的渴求等題目，只是輕輕帶過，難與在前珠玉比肩。

上映日期：2月27日