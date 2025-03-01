明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《諾斯費拉圖》 新版吸血殭屍 布景攝影化妝可觀

【明報專訊】愛爾蘭作家斯托克（Bram Stoker）筆下的恐怖小說《德古拉》（Dracula）曾多次拍成電影，可追溯至逾百年前茂瑙（F.w. Murnau）執導的《吸血殭屍》（Nosferatu），當年礙於版權問題未能用小說原名，《燈塔》羅拔艾格斯（Robert Eggers）執導的《諾斯費拉圖》重拍《吸》片，並向這部經典默片致敬，集合《小丑回魂》標沙士格（Bill Skarsgard）、《二號陪審員》尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、《偶像漩渦》莉莉露絲狄普（Lily-Rose Depp）、《狂獸獵人格力文》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）、《王冠》愛瑪歌連（Emma Corrin）及《可憐的東西》威廉達福（Willem Dafoe）主演；去年12月起陸續在歐美等地上映，成本5000萬美元（約3.9億港元），暫時全球進帳1.78億美元（約13.8億港元），加上獲第97屆奧斯卡最佳攝影、服裝設計、布景設計、化妝及髮型等4項提名，就算在爛番茄網站的專業影評成績略遜於兩部同名前作，已算有所交代。

《諾斯費拉圖》講述氣質獨特又剛新婚的雅倫經常做可怕噩夢，任地產經紀的丈夫湯瑪士卻要遠行，並拜託好友費德烈及安娜夫婦照顧雅倫。湯瑪士與十分怪異的奧洛克伯爵做成交易，但被困城堡的他，其後知道奧洛克正前往找尋雅倫，並會對她不利，於是千方百計逃亡；另一方面，雅倫的噩夢愈來愈嚴重，費德烈夫婦最後找到熟悉神秘學的艾賓教授來幫忙。

籌備10年 現主角執二攤

羅拔艾格斯十分欣賞茂瑙1922年的名作《吸血殭屍》，所以10年前開始籌備重拍，最初屬意《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及One Direction成員 Harry Styles分別飾演雅倫及湯瑪士，但兩人先後因檔期問題於2021年辭演；奧洛克伯爵一角，導演羅拔最初想邀請3屆奧斯卡影帝丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis）或《醉美的一課》麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）演出，最後這經典吸血殭屍角色落在《小丑回魂》標沙士格身上，巧合地後者最初是為湯瑪士一角試鏡。尼古拉斯侯特和莉莉露絲狄普最後執二攤扮演湯瑪士與雅倫。

茂瑙執導的《吸血殭屍》於1922年上映，雖然不是首部以吸血鬼德古拉伯爵為題材的電影，卻最廣為人知，被視為恐怖片鼻祖，為日後同類作品立下典範。片中不止殭屍的造型怪異可怕，茂瑙更透過強烈的光影設計，營造出詭異氣氛。這部德國表現主義的經典，在撼動羅拔艾格斯之前，《陸上行舟》荷索（Werner Herzog）已先被吸引，執導1979年上映的《新吸血殭屍》，由《豹妹》娜塔莎金斯基（Nastassja Kinski）的父親格羅金斯基（Klaus Kinski）伙拍《情淚種情花》法國女星伊莎貝雅珍妮（Isabelle Adjani）主演，當年贏得柏林影展最佳美術設計銀熊獎。茂瑙的版本中，女主角雅倫犧牲自己，奧洛克吸其血太暢快，渾然不知黎明到來，終灰飛煙滅，伯爵的城堡亦摧毁，剩下湯瑪士哀悼亡妻。荷索的新版本，雅倫變成露西，為愛情殉道，生命奉獻了給渴望愛情的殭屍，丈夫卻沒有得救，反踏上吸血鬼之途。《教父》哥普拉（Francis Ford Coppola）執導的《吸血殭屍驚情四百年》是另一變奏，奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的丈夫只是配角，加利奧文（Gary Oldman）扮演的德古拉在雲露娜維達（Winona Ryder）飾演的敏娜（雅倫/露西）身上看到亡妻影子，敏娜最後成全德古拉，結束其「永生」，與亡妻團聚。

造型改變 加入新角色

羅拔艾格斯執導的最新版本《諾斯費拉圖》又帶來什麽改變？首先現今特技化妝比百年前先進，奧洛克不止是尖耳、齙牙和駝背，還皮膚腐爛、頭髮稀疏。片中又加入新角色艾賓教授，既是吸血鬼獵人，又是熟悉神秘學的科學家，威廉達福近年可說成為教授專業戶，繼《可憐的東西》後再次扮演類近角色。幾部《吸血殭屍》電影都是襲擊頸部，《諾》片中奧洛克卻是向胸口吸血。其實片中最大改動是講述雅倫早就召喚奧洛克，並且有段黑暗的性史，令她一直羞於啓齒；這安排同時削弱她後來犧牲自己要救湯瑪士的震撼力，比較似是要結束一筆混帳。莉莉露絲狄普演被鬼纏身的雅倫，幾幕戲均十分落力，卻驚嚇度不足。論外形吸引力，亦難及幾部前作的女主角，難以相信殭屍對她「情有獨鍾」。片中較可取是攝影、布景與化妝等技術層面；對於科學與信仰的矛盾，人天生邪惡還是受外部影響的思辨，女人對性的渴求等題目，只是輕輕帶過，難與在前珠玉比肩。

上映日期：2月27日

相關字詞﹕威廉達福 愛瑪歌連 艾朗莊遜 莉莉露絲狄普 尼古拉斯侯特 標沙士格 羅拔艾格斯 開箱 茂瑙 諾斯費拉圖

上 / 下一篇新聞