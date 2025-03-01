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娛樂

【娛樂場】內地劇《愛你》 張凌赫徐若晗診療結緣

【明報專訊】內地男星張凌赫跟徐若晗主演愛奇藝劇集《愛你》，由車亮逸執導，歐思嘉編劇，改編自笙離的小說《愛你，是我做過最好的事》，以中醫博士與失眠白領的組合，搭載藥膳傳情、針灸療心的浪漫敘事，構建出溫暖療癒的愛情公式，講述溫柔帥氣的中醫何蘇葉（張凌赫飾）與被焦慮失眠困擾的酒店經理沈惜凡（徐若晗飾），因診療結緣，在一次日常相處中互生情愫的故事。

唯美畫面瀰漫浪漫氛圍

《愛你》將傳統中醫文化融入愛情主線，用「守護型男友」人設，開創「生活流療癒系」愛情劇範式。何蘇葉是溫柔的中醫博士，以「守護型男友」形象打破霸道總裁的套路，用專業的守護為沈惜凡驅散生活和感情陰霾。沈惜凡從情感創傷中走出，實現獨立成長的蛻變，「自我療癒」讓不少女性觀眾覺得有共鳴。《愛你》用細膩的情感描寫和真實的生活場景，編織出獨特浪漫氛圍，讓觀衆感受愛情的美好與珍貴。

該劇以唯美畫面配合甜蜜劇情，還有男女主角情感互動，有不少甜爆場面，早前預告片看到有車內吻、樹下吻、樓梯吻及雨中擁抱等，瀰漫着浪漫的粉紅泡泡，展現兩人深厚的情感。

張凌赫拍吻戲被「家族審查」

張凌赫透露家人對他的熒幕作品格外關注，甚至連吻戲都逃不過「家族審查」！他曾在採訪中笑稱，媽媽還特意給他發過一段視頻，視頻裏爺爺、奶奶端坐在電視熒幕前，認真地看着他的吻戲，讓他瞬間尷尬到不知所措。他這樣說令粉絲笑翻，也引來網民調侃，「張凌赫，逃不掉的家族監視！」面對家人和粉絲的熱情追劇，他在微博宣傳《愛你》定檔時幽默發文：「但不要只看吻戲，看了也別給我發圖！」

花一個月學中醫知識

《愛你》除了甜蜜氛圍，還讓觀衆看到張凌赫對角色的用心。他首次挑戰醫生角色，為了更好地詮釋人物，苦學了一個月中醫知識。去年在新加坡亞洲電視節上，他分享自己的學習心得，「中醫博大精深，我在學習過程中深刻感受到這一點。中藥講究慢調理，西醫則更注重對症下藥，兩者各有千秋」。他在劇中不僅要展現醫生的專業素養，還有很多中醫相關戲分，如把脈、製作香囊、熬製藥膳，甚至為徐若晗做針灸治療，有全新的演繹。張凌赫的醫生形象備受關注，身穿醫生白袍的他被網民讚是「行走的人形衣架」，顏值滿分，劇中他不僅幫助徐若晗找回好眠，更用溫暖的陪伴，治癒她過往傷痛。

編劇擅捕捉年輕人情感需求

《愛你》編劇歐思嘉曾打造《偷偷藏不住》、《微微一笑很傾城》等多部受歡迎劇集，她擅長捕捉現代年輕人的情感需求，將現實生活中的點滴細節融入劇情，讓故事更加貼近觀衆的生活。在她筆下，何蘇葉與沈惜凡之間的愛情不僅有甜蜜的心動瞬間，更有陪伴與成長的治癒力量。張凌赫對角色的深入理解，為觀衆呈現一個更加立體的醫生形象。

2月25日愛奇藝上架

相關字詞﹕寧安如夢 愛你 徐若晗 張凌赫

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