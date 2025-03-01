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娛樂

周嘉洛自爆被陳瀅鬧到匿埋廁所喊 朱敏瀚演衰格角色超入戲 JW啞忍無投訴

周嘉洛陳瀅朱敏瀚王灝兒 再合作變友情考驗 幾乎反面收場

【明報專訊】周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚（朱仔）、王灝兒（JW）前年憑劇集《痞子殿下》奪無綫頒獎禮「最受歡迎電視拍檔」，隨即開拍第二輯《痞子無間道》，不止繼續放笑彈，更不惜破壞形象玩得更盡。他們合作《痞子殿下》時友情昇華到互傳緋聞，為了超越上一輯，今次差點弄至友情決裂，周嘉洛、JW還被拍檔鬧到喊。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

《痞子無間道》由開拍至播出經歷兩年，4名主角在宣傳活動上依然默契十足，實情是原本老友鬼鬼的他們，拍攝時嗌交收場，周嘉洛不時與陳瀅舌劍唇槍，JW更被朱仔鬧到當場爆喊。周嘉洛稱拍攝時只是忍住，曾匿埋廁所喊，喊完再出來拍，還跟JW在城門下互吐苦水，他說：「當知道開拍時很期待，但事與願違，因為大家都成長了，各持己見，自己有自己的一套，合作就開始有分歧，想做自己想做的事，所以咪有嗌霎囉！不過我同陳瀅只是帶感情地理性討論，屬小辣。」陳瀅認為JW與朱仔鬧交才是中辣，她與周嘉洛未去到爆喊那麼嚴重，「我們是調轉，是我鬧他，但他沒有當場喊」。

朱仔首次鬧喊對手 被JW嚇親

JW表示因為感到委屈所以喊，她指着朱仔說：「因為他的角色比較衰和直接，他入戲嘛！未埋位已經很投入，所以我不可以辯駁他，唔通鬧他唔入戲咩？他很專業㗎！點可以投訴他。我轉數不夠快，拍攝時間又緊迫，所以他就直接一點，是我的錯，不幸地跟他有最多對手戲，我最明白他的性格，但沒有委屈到不想拍。」朱仔表示見到JW喊被嚇親，「我2009年入TVB，拍劇10多年，首次遇到這情况，其實穿上戲服才會這樣，沒後悔鬧喊她，都是用不同方法為件事好」。

陳：角色臭對演出無影響

為了比上輯有所突破，4人毫不介意破壞形象，演出去到盡，陳瀅挑戰演臭女人角色，稱造型依然靚，角色臭對她的演出無影響，只是辛苦了幕後同事，後期在畫面上加烏蠅，她說：「我還覺得幾可愛𠻹！因為好似迪士尼公主咁，只不過雀仔和小狗變成烏蠅。」JW為了角色不惜把長髮剪短，「由小學開始無試過短頭髮，還為了角色特登增肥，出來真的好似一個波咁，因為角色要矮矮哋、圓圓哋及傻傻哋，花了兩年才把頭髮留番長」。朱仔表示劇中飾演的角色性格衰，絕對只是投入角色，「鍾意今輯角色多過上輯，今輯跟周嘉洛的對手戲更多，令我們的友誼再加深」。

周：盼第3輯是時裝版

周嘉洛笑稱今次似全裸演出，不用露「全股」已屬小兒科，他說：「打底褲著了四五條，任何形狀都不會展露出來，現場大家都很專業，沒對我評頭品足。」他指4人再次合作，熟絡到好似家人，所以才飛走晒客氣說話直接講，為了這套劇弄至關係一度緊張，不過拍完又變回老友鬼鬼，毫無芥蒂，友情沒變，他說：「這輯要3個月內完成拍攝，幸最終都順利完成，已有足夠準備拍第3輯，但希望新一輯會是時裝版。」

場地：花圖

陳瀅 / 服裝：majeparis

化妝：makeupvanessa

髮型：singglam_ysl @ilcolpogroup

朱敏瀚 / 服裝：Wooyoungmi Paris @Harvey Nichols

化妝：Chloe Yu

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕朱敏瀚（朱仔） 王灝兒（JW） 陳瀅 周嘉洛 痞子無間道

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