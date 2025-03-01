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娛樂

「賈名媛」邱芷微出嫁變喊包 被新郎陳志忠愛的宣言感動

邱芷微陳志忠望婚後生1子1女 林淑敏祝好友早日願望成真

【明報專訊】曾於《愛．回家之開心速遞》飾演「賈名媛」的邱芷微（Chelffy），昨日跟拍拖10年、曾參與無綫節目《功夫新星》入行的陳志忠（Wilson）共諧連理，於尖沙嘴舉行婚宴及簽字儀式。

新郎Wilson昨晨先率領黃建東及羅浩銘等兄弟團接新娘，通過遊戲考驗，宣讀愛的宣言時一度哽咽眼濕濕，感謝新娘Chelffy多年來陪伴；Chelffy被感動淚如泉湧。

傍晚一對新人同接受訪問，並當眾咀嘴3次，十分甜蜜，Wilson說：「幸前一晚早休息，可以將心底所有說話講出來，除了姊妹團安排我數白欖講愛的宣言，自己亦秘密準備了另一段愛的宣言，連兄弟團也不知。」

婚後準備生B 目標一子一女

Wilson表示與Chelffy於2014年10月認識，愛情長跑10年，希望給予對方名分，但情人節當日突然肚痛入了醫院，醫生指條腸走位要立即做手術，留院6日，「相信是情人節前一晚，我在家做倒立掌上壓所致，所有婚禮的工作全交給Chelffy，令她頻撲得肩頸膊痛，要做針灸」。兩人一度擔心婚禮要延期，幸有驚無險。他們稱婚後準備生小朋友，希望有一子一女。Wilson曾患胃癌，Chelffy亦患類風濕關節炎，可擔心影響生育大計？Chelffy說：「要預備這件事先要減藥半年，還要觀察，之後調理身體都需要一年，所以無得急。」

林淑敏讚邱芷微200分好老婆

「大小姐」林淑敏聯同歐瑞偉、李君妍等出席婚宴，林淑敏表示跟一對新人是好朋友，「我覺得他們結婚確不容易，Wilson身體不是很好，不過他是一個暖男。『賈名媛』邱芷微亦是一個200分的好老婆。希望她快點大肚生仔。下一次去飲，就是她BB的百日宴」。對於嘉賓名單有鄭世豪，林淑敏表示跟對方「無嘢」，見面不會尷尬。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕陳志忠 邱芷微（Chelffy） 賈名媛

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