捲桃色糾紛健身教練寓所燒炭 昏迷送院

【明報專訊】YouTube頻道小薯茄成員吳冰的胞妹吳泳，早前被爆「偷食」新婚網紅健身教練徐偉霖（William），他的太太FaFa Tse在健身室撞破丈夫和吳泳姦情並公開短片。事件引熱議，吳泳向FaFa Tse道歉，承諾跟男方斷絕聯絡；William亦公開向太太認錯，「我對唔住老婆，對唔住我老婆屋企人，全部責任都係我身上，係我偷偷背叛呢段關係在先，作為老公，我由得我老婆承受呢一切，我最錯，要打要鬧我都受」。FaFa表示事件結束，她接受兩人道歉，但自己已心死。昨午傳出William燒炭企圖自殺獲救。