捲桃色糾紛健身教練寓所燒炭 昏迷送院

【明報專訊】YouTube頻道小薯茄成員吳冰的胞妹吳泳，早前被爆「偷食」新婚網紅健身教練徐偉霖（William），他的太太FaFa Tse在健身室撞破丈夫和吳泳姦情並公開短片。事件引熱議，吳泳向FaFa Tse道歉，承諾跟男方斷絕聯絡；William亦公開向太太認錯，「我對唔住老婆，對唔住我老婆屋企人，全部責任都係我身上，係我偷偷背叛呢段關係在先，作為老公，我由得我老婆承受呢一切，我最錯，要打要鬧我都受」。FaFa表示事件結束，她接受兩人道歉，但自己已心死。昨午傳出William燒炭企圖自殺獲救。
沒檢獲遺書 列企圖自殺
昨午4時許，警方接報指一名男子於長沙灣深盛路9號宇晴軒寓所單位燒炭企圖自殺。接報到場救援人員在單位洗手間救出一名昏迷男子，其身旁有盆燃燒中的炭。該28歲姓徐男子，由救護車送往明愛醫院搶救，其後被轉送至東區醫院治理。警方於現場沒有檢獲遺書，案件列企圖自殺。據了解，事主為近日被指出軌的健身教練徐偉霖。據悉，事主友人早前接獲其信息，指因感情問題萌生輕生念頭，友人遂聯絡事主妻子，妻子趕回寓所，由救援人員將他送院。據了解，事主同時曾服安眠藥。
娛樂組
防止自殺求助熱線
「情緒通」支援熱線：18111
生命熱線：2382 0000
撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
社會福利署：2343 2255
明愛向晴軒：18288
人生熱線：8100 8012
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