英皇電影城旗艦店北京開幕星光熠熠 成龍謝霆鋒劉雅瑟伙三大導演撐場

娛樂組

英皇影院集團2019年進駐北京，在長安街核心地段開設英皇電影城英皇集團中心店，今次在北京開設第二家電影城，於三里屯的旗艦店昨日開幕，英皇集團主席楊受成、中影集團董事長傅若清、導演張藝謀、馮小剛及管虎，影帝成龍、葛優 、張國立及謝霆鋒，影后劉雅瑟及英皇娛樂營運總裁霍汶希（Mani）等出席，一同見證英皇電影城在北京第二家門店正式開張。

成龍美國趕到 楊受成感動

楊受成與謝霆鋒一同為醒獅點睛，寓意電影城生意蒸蒸日上。楊受成對內地電影市場十分有信心，「三里屯店於去年底試業，生意十分理想，多次榮登北京市單日票房排名第一。感謝嘉賓到場支持，尤其是我老友國際巨星成龍特意從美國飛來給我一個驚喜，令我十分感動」。

楊受成又感激獲內地享負盛名的大老闆、大導演等撐場，連本來為啟德體育園演唱會專心練歌的霆鋒都一口答應到場支持。

霆鋒︰電影城助我圓夢

霆鋒穿白恤衫、戴黑超現身，狀態大勇。他上台分享感受稱這些年都專注電影發展，由《線人》、《怒火》至《海關戰線》，都想發掘電影的不同可能性，電影城就是協助他達成夢想的地方。劉雅瑟覺得電影城就像家一樣親切，稱雖然自己這些年都在內地拍戲，但對香港情有獨鍾，「聽聞演出的劇集《太陽星辰》在港播放備受觀眾歡迎，我好開心，希望未來可以拍攝更多港味作品 」。

Mani想執導電影叫老闆投資

Mani在社交平台分享的短視頻獲網民熱捧，成為了流量密碼，連老闆楊受成和霆鋒都笑問她是否想踩過界，自編自導自演電影。Mani即場叫老闆投資她執導的首部電影，笑言電影上映時，可以安排在英皇電影城獨家放映，到時親友會包場。英皇電影城旗艦店是三里屯核心商圈內唯一設有IMAX激光影廳，採用新一代IMAX 4K激光放映系統，影城同時擁有雙杜比全景聲影廳，另一個雙杜比全景聲影廳將於今年升級為「杜比視界+杜比全景聲」。影城佔地面積6076平方米，有7個獨立影廳，合共1001座位。