AK破MIRROR「禁忌」 新歌公開談情說愛

【明報專訊】MIRROR成員江𤒹生(AK)今年推出首支個人單曲《Love Is On The Way》,透露創作靈感跟經典電影《鐵達尼號》有關,「這首歌講一個人追求心儀對象時,內心異常澎湃,做盡超乎想像的事,那種瘋狂就算正式拍拖後,也不一定會重現,即是子華神(黃子華)所說的『鐵達尼極限』!」他承認「鐵達尼極限」在入行後較少發生,有時見同行女生長得很漂亮,難免「小鹿亂撞」,但會提醒自己保持理性,不要隨便出擊,以免日後在工作場合碰面尷尬。