AK破MIRROR「禁忌」 新歌公開談情說愛

為呈現「沉船」的瘋狂，AK邀得認識多年的「Ki老師」由英國回港排舞。拍攝MV當日氣溫只有4度，他穿西裝跟女主角在戶外跳性感雙人舞，還加插不少米高積遜（Michael Jackson）舞蹈元素。AK表示以情為新歌主題，想勇敢跳出框框，打破MIRROR「禁忌」，「MIRROR已入行差不多7年，很少歌曲談及兩性關係，總有點忌諱。老實說我入行時已不算是小朋友，希望可以涉獵一些更man、更flirty的題材」。

AK稱熱戀期以另一半為先

AK認為隨着年紀漸長，想探討如何經營不同的感情，包括愛自己、別人和正在做的事，如何去愛是人生的大課題，正努力學習中。他大談愛情觀，自言在熱戀階段是戀愛腦，凡事以另一半為先，做盡超乎想像的舉動，不過當一段關係走到盡頭，應該要理性處理時，承認不算理性，總是拖拖拉拉，很多牽絆，相信「how to love」是大家有共鳴的主題。

娛樂組

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