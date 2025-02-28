林穎彤拍HOY TV微短劇首當女一 林德信鏡頭前騷肌感尷尬

林穎彤首次與林德信合作，亦是首次拍攝微短劇，稱角色有挑戰，拍攝手法及節奏亦令她感新鮮。劇中她飾演大小姐，要從舅父黃澤鋒手上奪回家產，不惜向林德信逼婚，更會跟梁茵上演「爭仔」情節。林穎彤稱身邊朋友知她跟林德信合作大感羨慕，讚對方靚仔。她透露離開無綫後原本想專心搞網店，以為沒機會再演戲，沒想到HOY TV找她拍劇及首次任女主角，感到好開心。

林德信曾拍攝英文微短劇，表示讀中文劇本有壓力，幸劇中飾演其母親的七師傅好識搞笑兼不時在現場「爆肚」，大放笑料，令他放鬆不少。談到劇中左右逢源好艷福，林德信表示好開心及榮幸，笑稱大部分劇情是兩名小姐追求他，現實中則沒有人追。他首次擔正男主角，又很久沒拍劇，好珍惜今次機會，還會在鏡頭前騷肌，但未知要露多少，相信到時會有少少尷尬。

七師傅唔慣被叫「媽媽」

七師傅飾演林德信和阮偉倫的母親，首次演媽媽角色，笑言一向被叫「妹妹」，不習慣被叫「媽媽」。她稱本身演戲經驗不多，面對這班專業演員，反應不及他們快。

娛樂組