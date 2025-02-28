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娛樂

蕭正楠預告入產房親手剪臍帶 黃翠如臨盆在即吃不停

【明報專訊】準媽媽黃翠如昨日與老公蕭正楠擔任牀褥品牌發布會嘉賓，夫妻檔搵奶粉錢。挺巨肚的翠如表示腹中BB非常活躍，特別是晚上經常在肚內「開派對」，令她難有深層睡眠，連累蕭正楠要安慰及陪伴。BB快將出世，他們心情緊張又興奮，會擇日開刀。蕭正楠表示會陪太太入產房及剪臍帶，近日在家開始練習「剪香腸」。他又忽發其想為胎兒改名「蕭玉」，因太太昨日想食燒肉，取其諧音。

記者：林蘊兒

活動上蕭正楠全程對太太黃翠如呵護備至，影合照時齊擺心心甫士又展露「四萬」笑容。黃翠如身穿輕紗長裙，突顯圓潤巨肚。有指她預產期是3月，「卸貨」在即的她沒表明確實日期，稱今次活動後要閉關專心待產，近期在家好悶不停吃，每晚3點就會醒一醒，腹中BB似一到晚上特別興奮，會不停踢她，好似在肚內開派對，加上肚大令腰骨痠痛，怎樣睡也不舒服。

BB晚上特別興奮 肚內開派對

對於胎兒性別，他們繼續賣關子，因應承家人要等出世一刻才公布，他們覺得這樣好玩。翠如表示收到好多客戶送贈的嬰兒用品，男女用品的比例是一半一半，BB衫多到不用買。他們認為仔女都無所謂，最緊要小朋友健康；又稱身邊朋友不停加入競猜胎兒性別，即興叫在場記者一齊估，當大家表示估男仔時，兩人笑而不語。蕭正楠笑言當日得知太太懷孕，都不是一次估中BB性別。問他有否失望？黃翠如搶答：「不清楚有沒有好失望，但老公知道後就喊出來！」蕭正楠說：「不是失望，是我想像中的，但知道後，即是代表另一個性別不是，仔女真是好難揀！」他們感恩懷孕是上天賜的禮物，暫時未想會否再追小朋友，要待翠如產後休養好身體再打算。

翠如透露決定擇日剖腹，蕭正楠3月23日48歲生日，會否揀同月同日出生？蕭正楠衝口而出說最好，以後生日可以一齊慶祝。翠如提醒他：「你唔好愈爆愈多。」

蕭3．23生日 想BB同日出世

翠如稱懷孕後狂食重了11公斤，任何食物也愛吃，除暫時戒魚生，形容自己自暴自棄，預告活動後已想定食韓燒，她說：「我試過有次食得太飽，頂住個肚好痛，又想作嘔，最後喊了出來，真正飽到喊！」問到BB有否暱稱？蕭正楠搞鬼說：「姓蕭配一些字不太好聽，例如『蕭烤』、『蕭夜』、『蕭味』。翠如今（昨）日想食韓燒，就不如限定一日叫『蕭玉（燒肉）』。」

蕭正楠表示一定陪太太入產房，要親眼見證生產過程，最重要幫手剪臍帶，現已在家練習，「聽聞條臍帶幾堅韌，我要在家學剪香腸當實習！（那刻心情會否太激動爆喊，要太太反過來安慰你？）翠如要堅強啲，我都驚剪完臍帶會暈」。蕭正楠這段時間沒接新工作，在家砌BB牀等物品，以及專心陪太太待產。

麥明詩挺巨肚為老公慶生

另一名孕婦是「十優港姐」麥明詩，已懷孕逾8個月，預產期是3、4月。前日盛勁為35歲生日，是當爸爸前最後一個生日。麥明詩在社交平台分享穿粉藍色連身裙、首次以太太身分為老公慶生的照片。她挺着巨肚樣子不變，亦未有水腫。

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