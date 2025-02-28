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娛樂

【開箱】《Newtopia》喪屍加喜劇 Jisoo演技仍待磨練

【明報專訊】韓國人氣女團Blackpink成員Jisoo近年積極向演戲方面發展，繼《雪降花》後再演韓國影視串流平台Coupang Play新劇《Newtopia》，香港觀眾可在Prime Video收看。劇集以首爾某高樓大廈為背景，講述軍人與女友大戰喪屍的故事。韓國近年推出不少喪屍劇集如《屍戰朝鮮》及《殭屍校園》等，《Newtopia》能否延續這股熱潮，值得關注。

朴正民被迫打喪屍

《Newtopia》改編自韓相雲於2012年創作的小說《流感》，由《狩獵的時間》尹成賢執導，《上流寄生族》韓進元及《殺人者的購物中心》池浩鎮共同編劇。《Newtopia》集合喪屍、愛情及搞笑元素，如何在驚慄與喜劇之間找到平衡，難度不低，港產片《生化壽屍》及日本片《殭屍100：在成為殭屍前要做的100件事》都是成功例子。

新劇講述「一等兵」李載允（朴正民飾）26歲入伍，無論如何努力，仍覺難以適應，加上對未來感不安，因此對女友姜英珠（Jisoo飾）諸多要求，女方難以忍受，最終分手收場。此時首爾出現喪屍，並如「流感」般快速傳播，載允駐守五星級酒店首當其衝，大樓迫滿喪屍，載允與二等兵羅仁浩（林成宰飾）慘遭包圍，只好帶着酒店女職員吳水晶（洪瑞熙飾）及鄭主廚（朴光宰飾）返回位於天台的軍用區域。

諷刺總統頒戒嚴令

《Newtopia》透過欠缺實戰經驗的軍人，手忙腳亂對付喪屍製造笑點，例如載允與仁浩逃亡時，意外發現喪屍怕火，於是挑選名貴洋酒助燃，喪屍被火圍困，二人以為鬆一口氣，結果酒店灑水系統自動開啓，喪屍因而「翻生」。另一方面，英珠跟大學前輩徐振旭（姜泳錫飾）及遊戲公司老闆成泰植（李學周飾）一起逃亡，其間遇上醉爆學生三順（陳俊翔飾），英珠眼見喪屍刻意避開他，於是決定有樣學樣，飲到爛醉，場面搞笑。

喪屍劇集一向多漏洞，例如主角逃走時，總是沒有關門，好讓喪屍趕上，《Newtopia》亦不例外，載允及仁浩比其他軍人更早遇上喪屍，卻未有上報，結果造成災難。另外，首集講到喪屍肆虐首爾，政府宣布戒嚴，軍人一臉惘然，似是諷刺去年底韓國總統尹錫悅頒布緊急戒嚴令的政治鬧劇。

Jisoo新劇陸續有來

新劇加插愛情元素，並以倒敘方式，講述載允與英珠的愛情故事，兩人原是大學科技系同學，英珠是唯一女生，因此獲封「女神」，每日都有男同學向她表白。載允對此情况感到無法理解，直至在兼職時遇上女方，日久生情開始拍拖。

第2次拍劇的Jisoo，前作《雪降花》專注談情，《Newtopia》挑戰喜劇，似乎仍未掌握適當節奏，而且對白咬字不清。很多實力派演員都曾說過，喜劇比起哭戲更難演，Jisoo正是如此，跟朴正民談情還可以，搞笑場面卻很勉強。雖說Jisoo演技有待磨練，但憑藉超高人氣，帶挈新劇成為Coupany Play開台以來最高收視自家製作，另於Prime Video的印尼、菲律賓、台灣及泰國佔據冠軍，同時打入54個國家及地區前十名，成績相當理想，難怪下一部新劇《Boyfriend on Demand》已準備就緒。

相關字詞﹕朴正民 Blackpink成員Jisoo prime video 韓劇 開箱

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