《花邊教主》米雪卓登堡猝逝 終年39歲 碧琪麗芙莉哀悼

男友含淚拒代回應

米雪死訊曝光後，英國《每日郵報》記者到其寓所採訪，63歲經理人男友Jay Cohen含淚應門並表示：「她的家人將不會回應有關悲劇。」又指她的母親及姊妹並不在家。生於紐約的米雪，10歲已跟露絲奧當奴（Rosie O'Donnell）合演電影《小小小間諜》，成名作是經典美劇《花邊教主》，一連6季飾演無事生非的社交名媛，2021年在影視串流平台MAX上架的新版《花邊教主》亦有客串亮相，成了她的遺作。

曾跟她合演《花邊教主》、最近官司纏身的「死侍嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）昨日透過社交媒體上載合照並留言悼念：「她所做每一件事，都付出200%努力……她對工作充滿熱情，也為自己能夠成為這個行業一分子而感到自豪。」同劇男星齊思哥羅馥（Chace Crawford）、《小小小間諜》露絲奧當奴及《冰上小天后》金卡拉圖（Kim Cattrall）等老拍檔亦有撰文致意。

私生活方面，2020年跟Jay Cohen低調拍拖，3年後公開戀情，去年情人節更透過社交媒體公開二人模仿《化身博士》角色的合照，並留言放閃：「情人節快樂，獻給那位願意坐着任我畫花塊面的男人。」