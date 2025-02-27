【明報專訊】第97屆奧斯卡頒獎禮香港時間下周一早上舉行，今年除了形勢不明朗，大部分主要獎項難言誰可穩操勝券之外，受上月加州山火影響，不少日程被迫改變，包括慣常讓候選者交流的午餐會取消，改期前晚聚餐，並拍攝傳統大合照。候選最佳女主角的《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）、《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）及候選女配角亞莉安娜（Ariana Grande）、《艾美利亞變奏曲》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、《教宗選戰》伊莎貝拉羅西里尼（Isabella Rossellini）坐在最前排。逾170名候選者出席，角逐影帝的《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）、《教宗選戰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）及《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan），以及爭影后的《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）均坐在最後排。有機會成為史上最年輕金像影帝的《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），則坐在後三排最左側，沒有論資排輩，完全自由入座，相當隨意。