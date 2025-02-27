明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《哪吒之魔童鬧海》票房大賣之謎

【明報專訊】今年內地賀歲片競爭激烈，徐克執導《射鵰英雄傳：俠之大者》預售票房一枝獨秀、《封神第二部：戰火西岐》上集叫好叫座、《唐探1900》邀得周潤發加盟，還有《蛟龍行動》及動畫《熊出沒·重啟未來》，最後破盡票房紀錄的卻是《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》），截至昨日累收137.5億人民幣，為了在全球排名更上層樓，內地宣布延長影期至3月30日，香港四大發行商亦罕有聯手，上周六（22日）開畫放映超過800場，首3日票房收1500萬，相當理想。

符合老幼咸宜賣座條件

如果觀眾單純喜歡主角哪吒，《封神第二部：戰火西岐》有武亞凡扮演真人版本可看；若為熱血題材吸引入場，《唐探1900》亦有提及孫中山和鄭士良等革命家角色；動畫捧場客可選《熊出沒·重啟未來》，愛國者支持《蛟龍行動》，何以《哪吒2》獨佔鰲頭？《蛟》及《熊》片暫未安排在港上映，內地票房亦未見突出，在此不贅。相比其餘3部賀歲片，《哪吒2》最能符合老幼咸宜的賣座條件，對於內地年輕觀眾來說，哪吒高呼「我命由我不由天」，貫徹其不服輸個性，正如對白所說：「如果前無去路，我就踏出一條路；如果天地不容，我就扭轉乾坤。」新一代容易對號入座，產生感情投射和共鳴。

對於年長觀眾而言，《哪吒2》亦宣揚中國傳統美德：孝道。無論是李靖夫婦與哪吒，抑或龍王與敖丙之間的親情都令人動容，例如哪吒渴望得到母親的擁抱，卻礙於自卑個性，不敢流露，直至反派無量仙翁以毒藥要脅哪吒自殺，換取李靖夫婦性命，他毫不猶豫地張開口，其母出手阻止，他即嗚咽說：「為什麼我想死得有價值也不可？」這捨身救父母的情節，逼哭不少觀眾；片尾龍王不再強迫敖丙遵從父輩舊路，學懂「放手」道理，亦不啻是現代家庭教育的最佳指南。

蘊含豐富中國文化元素

除了孝道，《哪吒2》也蘊含豐富中國文化元素，例如哪吒打架前喜歡念七言詩、擺出北派功架；無量仙翁以四字成語命名的武功招式，甚或其煉製仙丹所用的青銅器「天元鼎」等，華人觀眾看得親切，同時滿足喜愛「中國風」的海外影迷，難怪獲得國家和人民支持，成為電玩《黑神話：悟空》及人工智能模型DeepSeek後，另一展示軟實力的最佳「武器」。《哪吒2》以「中國故事中國電影」為宣傳口號，內地影迷落力捧場，積極參與打破票房紀錄的「壯舉」，從社交媒體抖音及小紅書可見，不少內地學校、工廠、企業及教育中心等購票請學生及員工睇戲的報道，便知所言非虛。香港有區議員及慈善團體自費包場，高官透過社交媒體推銷，商場搞「購物派飛」活動，更是不在話下；電視台亦不甘後人，抽起黃金時段節目改播上集《哪吒之魔童降世》造勢，相信《哪吒2》票房破億不是夢。

上映日期：2月22日

相關字詞﹕熊出沒·重啟未來 蛟龍行動 唐探1900 封神第二部：戰火西岐 射鵰英雄傳：俠之大者 哪吒之魔童鬧海 開箱

上 / 下一篇新聞