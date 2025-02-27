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娛樂

Justin Bieber唱「新歌」再惹吸毒揣測

【明報專訊】加拿大樂壇天王Justin Bieber去年8月與名模太太Hailey榮升父母，迎來兒子Jack Blues，其後爆出P.Diddy涉嫌性侵事件，出道不久與對方過從甚密的Bieber被翻出各種舊聞，自此Bieber每次出現均被指精神萎靡，最近更身形暴瘦，有傳聞指他再染吸毒惡習，前日其經理人嚴辭否認。不過Bieber昨日上載短片到社交媒體，只見他赤裸上身，手執一包零食，在鏡頭前手舞足蹈，旁邊還有一名正在吸煙的朋友，兩人一邊rap歌，Bieber所唱的內容更提及「我很high，就像一個壞蛋」，歌詞疑似與吸毒有關，再次惹來網民熱議他到底是否故態復萌，再染惡習，不少人勸他接受治療，創造適合環境讓兒子健康地成長。

另一方面，有粉絲對Justin Bieber唱出幾句「新歌」表示讚賞，「我已等了他的新音樂太久，現在什麽也會接受」；也有人說：「Bieber回來了。」有粉絲表示「古怪但可愛」。英國《每日郵報》引述好友指非常擔心Hailey，要照顧兒子已經不容易，又要面對丈夫Bieber的精神狀態不穩定，稱不少好友都勸她要想清楚是否要繼續跟Bieber一起。

相關字詞﹕男歌手Justin Bieber

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