Justin Bieber唱「新歌」再惹吸毒揣測

【明報專訊】加拿大樂壇天王Justin Bieber去年8月與名模太太Hailey榮升父母，迎來兒子Jack Blues，其後爆出P.Diddy涉嫌性侵事件，出道不久與對方過從甚密的Bieber被翻出各種舊聞，自此Bieber每次出現均被指精神萎靡，最近更身形暴瘦，有傳聞指他再染吸毒惡習，前日其經理人嚴辭否認。不過Bieber昨日上載短片到社交媒體，只見他赤裸上身，手執一包零食，在鏡頭前手舞足蹈，旁邊還有一名正在吸煙的朋友，兩人一邊rap歌，Bieber所唱的內容更提及「我很high，就像一個壞蛋」，歌詞疑似與吸毒有關，再次惹來網民熱議他到底是否故態復萌，再染惡習，不少人勸他接受治療，創造適合環境讓兒子健康地成長。